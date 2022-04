L'inflazione annuale degli Stati Uniti a marzo è ancora ai massimi di 40 anni, come andrà a finire?

Aprile 13, 2022 14:30

Il tasso d'inflazione annuale degli Stati Uniti per marzo ha raggiunto un altro massimo di 40 anni arrivando all'8,5%, rendendo ancora più probabile che la Federal Reserve aumenti la sua linea guida sui tassi d'interesse dello 0,5% a maggio. La riduzione del quantitative easing (QE) sarà anche un tema chiave a maggio, quando la banca centrale stringerà la politica monetaria per raffreddare le pressioni inflazionistiche. Le aspettative di una Federal Reserve piuttosto dura e di tassi d'interesse più alti sostengono la forza del dollaro nel secondo trimestre.

Su base mensile, il benchmark dell'inflazione statunitense è salito dell'1,2% a marzo contro lo 0,8% di febbraio, spinto da un aumento del 18,3% dei prezzi della benzina e dell'1% dei prezzi degli alimenti.

Le forti impennate dei prezzi del carburante derivano dai timori sull'offerta nei mercati del greggio che prevalgono dal 24 febbraio, quando è iniziato il conflitto in Ucraina. I prezzi spot del greggio sono ancora elevati con il potenziale di volatilità in mezzo all'incertezza geopolitica.

Nelle notizie correlate, le restrizioni di viaggio COVID-19 sono state eliminate in molte regioni, il che significa un aumento della domanda di petrolio greggio utilizzato per produrre carburante per i trasporti.

Due settori dell'economia possono registrare una crescita in queste circostanze. Le banche e le altre società finanziarie hanno ora una prospettiva di reddito da interessi più brillante. Anche le prospettive di entrate per le compagnie energetiche sembrano migliori a causa di una domanda in rapido aumento in mezzo alla ripresa dalle recessioni COVID-19. Questo scenario è complicato dalle perdite delle società energetiche e bancarie che erano attive in Russia prima del conflitto.

I rapporti sugli utili di Wall Street

Diverse società quotate in borsa nei settori dell'energia, dei trasporti e della finanza riportano oggi i risultati del primo trimestre. Queste includono le società finanziarie JP Morgan Chase e Black Rock, oltre alle compagnie di trasporto e di energia Delta Airlines e Petrobras.

In altre notizie di trading, la Banca del Canada annuncia la sua decisione sui tassi di interesse per aprile. La banca centrale dovrebbe aumentare il suo tasso chiave dallo 0,5% all'1% e qualsiasi cosa inaspettata potrebbe muovere i cross valutari del CAD.

Per concludere, i cross JPY potrebbero essere influenzati dal discorso di questa mattina del governatore della Banca del Giappone Kuroda.

