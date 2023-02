Fed: l'inflazione è in calo, probabili nuovi rialzi dei tassi

Febbraio 08, 2023 15:48

I mercati azionari statunitensi sono saliti martedì dopo che il capo della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell ha tenuto un discorso davanti all'Economic Club di Washington. Tra le altre notizie, la bilancia commerciale tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto un livello record nel 2022, nonostante il peggioramento delle relazioni diplomatiche. Nel Regno Unito, l'indice azionario FTSE 100 sta tornando verso il massimo storico di venerdì scorso, mentre aumentano le speranze che l'economia del Paese possa evitare una recessione.

Powell della Fed: Prosegue il processo di disinflazione e di rialzo dei tassi

Nelle sue osservazioni, Jerome Powell ha affermato che l'inflazione ha iniziato a scendere, ma ha sottolineato che si tratterà di un processo lungo. Powell ha osservato che "il processo di disinflazione, il processo di riduzione dell'inflazione, si è avviato ed ha preso avvio nel settore dei beni, che rappresenta circa un quarto della nostra economia. Ma la strada da percorrere è ancora lunga. Si tratta degli inizi".

Commentando i tassi d'interesse, il capo della Fed ha detto che se l'inflazione dovesse essere più alta di quanto la banca centrale si aspetta, si dovrebbero discutere ulteriori aumenti dei tassi. "La realtà è che reagiremo ai dati. Quindi, se continuiamo a ricevere, ad esempio, rapporti forti sul mercato del lavoro o sull'inflazione, è possibile che dovremo fare di più e aumentare i tassi più di quanto sia previsto", ha osservato Powell.

L'indice del dollaro USA (DXY) ha perso terreno (-0,29%) in seguito ai commenti di Powell.

Probabile accelerazione dell'inflazione cinese a gennaio

L'Ufficio nazionale di statistica (NBS) pubblicherà il rapporto sull'inflazione di gennaio 2023. Gli economisti prevedono che l'inflazione IPC sia salita al 2,1% a gennaio su base annua. Le autorità cinesi intendono avvicinare l'inflazione all'obiettivo del 3%. L'inflazione è aumentata del 2% su base annua nel 2022, secondo i rapporti statistici presentati dalla NBS.

Il governo cinese ha cambiato radicalmente la sua posizione nei confronti della Covid-19, ritirando la maggior parte delle misure restrittive. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale (IMF), Kristina Georgieva, ha osservato che il ritorno della Cina potrebbe essere il fattore più importante per la crescita economica globale nel 2023. A gennaio, la Georgieva aveva espresso la sua preoccupazione dicendo: "E se la buona notizia di una crescita più rapida della Cina si traducesse in un aumento dei prezzi del petrolio e del gas, mettendo sotto pressione l'inflazione?".

Gli analisti di Bloomberg prevedono che il PIL cinese aumenterà del 5,8% nel 2023. Nel 2022, l'economia cinese è cresciuta del 3,0%.

Rapporto sul PIL del Regno Unito del 4° trimestre 2022: Recessione o meno?

Giovedì 9 febbraio, un rapporto preliminare sul PIL del Regno Unito nel quarto trimestre del 2022 offrirà a investitori e trader l'opportunità di esaminare la condizione economica del Paese. Il rapporto dell'Office for National Statistics (ONS) dovrebbe mostrare una crescita del PIL di circa lo 0,4% su base annua.

Tuttavia, va notato che l'economia britannica ha subito una contrazione dello 0,3% nel trimestre luglio-settembre. Gli economisti osservano che un'ulteriore contrazione nel quarto trimestre del 2022 significherebbe che l'economia del Paese è entrata in un periodo di recessione.

La Bank of England (BoE) ha segnalato che sta valutando la possibilità di mettere in pausa il suo ciclo di stretta monetaria, ma alcuni responsabili politici hanno espresso le loro preoccupazioni in merito alla tempistica e al modo in cui tale decisione potrebbe danneggiare l'economia. Il governatore della BoE Andrew Bailey ha suggerito che l'inflazione scenderà più rapidamente nella seconda metà del 2023. I messaggi contrastanti hanno indebolito la sterlina britannica, che all'inizio della settimana ha toccato il minimo di un mese rispetto al dollaro USA.

NIESR: il Regno Unito eviterà probabilmente la recessione

Un rapporto del National Institute of Economic and Social Research (NIESR) suggerisce che il Regno Unito probabilmente eviterà la recessione. Gli economisti del think tank economico britannico, tuttavia, hanno affermato che i prezzi elevati colpiranno una famiglia su sette. Il NIESR prevede che l'economia crescerà solo dello 0,2% nel 2023 e dell'1% nel 2024.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading in diretta.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.