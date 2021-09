L'industria aerea si rimette in carreggiata grazie agli Stati Uniti

Settembre 21, 2021 14:49

Ieri, la maggior parte dei mercati azionari globali ha subito grosse perdite sui timori di contagio legati alla crisi di Evergrande.

Nonostante ciò, la giornata non è stata negativa per tutti i settori e, in particolare, le compagnie aeree hanno avuto una giornata eccezionale.

Questo settore è stato uno dei più colpiti dall'inizio della pandemia del coronavirus. Le previsioni dell'industria sono rimaste negative di fronte alle forti perdite dovute alle continue restrizioni alla mobilità internazionale.

Tuttavia, ieri, il coordinatore della Casa Bianca, Jeff Zients, ha annunciato che gli Stati Uniti intendono allentare le restrizioni di viaggio per tutti i visitatori stranieri regolarmente vaccinati a partire dall'inizio di novembre.

L'impatto della notizia è stato rapido e in pochi minuti, gli investitori stavano tornando all'industria aerea con una prospettiva migliore per il quarto trimestre dell'anno.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - IAG H4 Grafico. Intervallo di date: 21 aprile 2021 - 21 settembre 2021. Data di acquisizione: 21 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il grafico qui sopra mostra l'evoluzione del prezzo dell'azione IAG negli ultimi cinque mesi su una base di quattro ore.

Si può chiaramente vedere che per tutto questo periodo i trader hanno negoziato le azioni IAG in un range, all'interno di un canale ribassista di circa 33 GBX di larghezza.

Il miglioramento delle previsioni di vendita per il quarto trimestre ha innescato un forte movimento al rialzo, che ha rotto la resistenza di questo canale.

I trader hanno iniziato a cercare nuovi potenziali livelli di presa di profitto.

Seguendo le caratteristiche di questa figura tecnica, questo livello potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore in un'area vicina ai 180 GBX, rappresentata dalla zona orizzontale verde. In quest'area potremmo aspettarci un aumento della tensione di vendita.

Questo livello è il risultato della somma dei 33 GBX di ampiezza del canale e del punto di breakout di questo canale, 157 GBX, rappresentato dalla linea orizzontale rossa.

Tuttavia, è importante prendere in considerazione i segnali forniti da altri indicatori come l'indicatore RSI, che attualmente si trova in una zona di sovracquisto.

Alcuni trader hanno già fatto affidamento su questo indicatore per prendere profitti dopo aver superato il livello 85. Rientreranno nel mercato se l'RSI scende sotto 70?

Questo modello si manterrà finché il prezzo delle azioni di IAG rimarrà al di sopra di 157 GBX.

