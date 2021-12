L'investitore attivista fa salire le azioni di GoDaddy

Dicembre 28, 2021 11:29

L'ultima settimana del 2021 è iniziata bene ieri a Wall Street, con l'S&P 500 che è salito dell'1,2% per chiudere la sessione ai massimi storici. Nelle ultime quattro sessioni, l'indice ha guadagnato il 4,3%, cercando di concludere l'anno con successo.

I titoli energetici e tecnologici sono stati in gran parte da apprezzare per i guadagni di ieri, con entrambi i settori che hanno registrato forti sessioni. Tra i più importanti ribassi della giornata ci sono stati i titoli delle crociere, molti dei quali sono scesi dopo le notizie di una terza nave da crociera con sede in Florida con più passeggeri positivi al test del Covid-19 durante il fine settimana.

Tuttavia, una delle storie più interessanti della giornata è venuta da una società che non fa parte dello S&P 500.

Ieri, il prezzo delle azioni del sito di registrazione di domini GoDaddy è salito dell'8,4%, quando è emersa la notizia che un importante investitore ha acquisito una posizione considerevole nella società.

L'investitore attivista Starboard Value ha riferito ieri di aver acquisito una quota di circa il 6,5% in GoDaddy, affermando nel loro deposito con la US Securities and Exchange Commission (SEC) che le azioni erano sottovalutate.

Quando gli investitori attivisti acquistano una quota significativa in una società, spesso iniziano ad esercitare pressioni per un cambiamento all'interno di quella società, nel tentativo di massimizzare il valore per gli azionisti.

Starboard Value ha una comprovata esperienza di campagne attiviste redditizie. Per esempio, dopo aver acquisito una quota di AOL nel 2011, tra le altre cose, Starboard ha chiesto al CEO Tim Armstrong di restituire agli azionisti il miliardo di dollari che aveva ricevuto dalla vendita di brevetti a Microsoft. Armstrong alla fine ha seguito il consiglio, restituendo il denaro e facendo aumentare considerevolmente il prezzo delle azioni AOL.

Tra le altre campagne di successo c'è stata l'acquisizione di Darden Restaurants, una società che possiede diverse catene di ristoranti di successo negli Stati Uniti come Olive Garden. Dopo aver comprato una quota inferiore al 10% della società, Starboard ha conquistato gli altri azionisti ed è riuscita a sostituire l'intero consiglio di amministrazione, con il CEO di Starboard Jeffrey Smith nominato presidente. Dopo questa rivoluzione, il prezzo delle azioni di Darden Restaurant è salito di quasi il 60%.

Mentre non sappiamo ancora quali siano i piani di Starboard per GoDaddy, le speculazioni abbondano sul fatto che abbiano intenzione di spingere l'azienda a migliorare le sue prestazioni. Data la reputazione di Starboard e il suo track record positivo, non è una sorpresa che gli investitori si siano sentiti rialzisti su GoDaddy ieri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - GoDaddy Grafico giornaliero. Intervallo di date: 26 aprile 2021 - 27 dicembre 2021. Data di acquisizione: 28 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale di GoDaddy. Intervallo di date: 4 giugno 2015 - 27 dicembre 2021. Data di acquisizione: 28 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO: