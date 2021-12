GBPUSD ai minimi annuali mentre il Regno Unito irrigidisce le restrizioni

Dicembre 09, 2021 16:41

Nonostante i primi dati Omicron suggeriscano che l'ultima variante Covid-19 potrebbe non essere così grave come inizialmente temuto, ieri il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato il ritorno di alcune restrizioni in Inghilterra per aiutare a frenare la sua diffusione.

L'annuncio è arrivato mentre la nuova variante ha provocato un aumento delle infezioni in tutto il Regno Unito, che ha superato i 51.000 nuovi casi segnalati mercoledì.

Le nuove restrizioni in Inghilterra prevedono il lavoro da casa, l'obbligo di indossare la mascherina nella maggior parte dei luoghi pubblici e i certificati Covid Pass per vari eventi. Altri paesi del Regno Unito - Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno già introdotto restrizioni simili.

Dopo che tali restrizioni sono state confermate, il GBPUSD ha continuato la traiettoria al ribasso che sta seguendo dalla fine di ottobre, raggiungendo il suo punto più basso dal dicembre 2020.

Ad aumentare la pressione sulla sterlina è la crescente aspettativa tra gli economisti che la Banca d'Inghilterra (BoE) non alzerà i tassi di interesse a breve, con molti che ora prevedono un aumento a febbraio.

Invece, ci si aspetta che la BoE adotti un approccio "wait and see", finché l'effetto di Omicron sull'economia britannica non sarà più evidente. Anche se, come abbiamo visto di recente, la situazione può cambiare rapidamente, e potrebbe essere il caso che nuove informazioni dagli scienziati potrebbero ancora una volta cambiare le aspettative nei prossimi giorni.

Nel frattempo, almeno a breve termine, sembra che i ribassisti possano mantenere il controllo qui. Tuttavia, sarà importante tenere d'occhio l'impatto degli ultimi dati sull'inflazione statunitense che saranno annunciati venerdì, così come l'importantissima decisione sui tassi d'interesse della Banca d'Inghilterra il 16 dicembre.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero GBPUSD. Intervallo di date: 19 aprile 2021 - 9 dicembre 2021. Data di acquisizione: 9 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale GBPUSD. Intervallo di date: 14 giugno 2015 - 9 dicembre 2021. Data di acquisizione: 9 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



