Focus su AUD, USD mentre i timori d'inflazione si aggravano

Aprile 05, 2022 14:15

I responsabili della politica monetaria in Australia e negli Stati Uniti rilasciano aggiornamenti sulle loro prospettive questa settimana con un possibile effetto a catena sui cross valutari AUD e USD in mezzo alle preoccupazioni sull'inflazione.

Come previsto, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha mantenuto il suo tasso di interesse chiave allo 0,1% nella sua decisione di aprile, rimandando un aumento dei tassi anche se le pressioni inflazionistiche aumentano in Australia. I trader hanno preso nota che la banca centrale ha abbandonato la sua retorica di "pazienza", segnalando futuri aumenti dei tassi di interesse.

I responsabili della politica fiscale e monetaria della tredicesima economia più grande del mondo si aspettano che l'inflazione raggiunga il livello del 4,5% quest'anno, ma aumentare i tassi di interesse troppo rapidamente rafforzerebbe probabilmente l'AUD nel medio termine, compromettendo la competitività delle sue esportazioni di materie prime verso importanti partner commerciali in Asia.

Il FOMC rilascerà i verbali della riunione di marzo mercoledì. Gli investitori attendono maggiori dettagli sulle prospettive della banca centrale e cercheranno segnali sul prossimo aumento dei tassi d'interesse, che al momento della scrittura è altamente atteso allo 0,5%.

Il rapporto ISM Services PMI degli Stati Uniti per marzo sarà rilasciato oggi, con un possibile effetto a catena sul dollaro. Il benchmark PMI dei servizi è rimasto sopra il livello di 50 a febbraio, indicando un outlook più brillante. In combinazione con un mercato del lavoro forte, gli operatori potrebbero ragionevolmente aspettarsi di più dello stesso. Qualsiasi sorpresa potrebbe pesare sul dollaro in vista delle pressioni inflazionistiche.

Prezzi spot del greggio

Gli eventi geopolitici continuano a sostenere gli alti prezzi spot del petrolio greggio mentre i rischi dal lato dell'offerta oscurano la ripresa COVID-19 dell'economia globale. Il conflitto in Ucraina pesa ancora sul sentiment, mentre gli investitori sperano in ulteriori segni di tregua e rimangono sensibili alle notizie sulla carenza di greggio dalla Russia.

Le azioni che fanno notizia

Le azioni di Twitter sono salite grazie al sentiment positivo all'apertura della settimana di trading e Elon Musk ha rivelato una partecipazione del 9,2% nella società di micro-blogging per un valore di circa 3 miliardi di dollari.

Un'altra società associata a Elon Musk - Tesla - ha annunciato notevoli vendite di veicoli per il primo trimestre. La notizia ha sostenuto il prezzo delle azioni Tesla e arriva in un momento in cui l'economia statunitense in generale si sta riprendendo dalla crisi della COVID-19.

