Riuscirà la Federal Reserve a evitare la stagflazione con i rialzi dei tassi di interesse?

Maggio 04, 2022 13:41

Nella decisione odierna sui tassi d'interesse, la Federal Reserve statunitense deve affrontare le difficoltà economiche, con un'inflazione elevata e una crescita inferiore che portano al rischio di stagflazione. L'unica cosa che manca nello scenario della stagflazione è il livello elevato di disoccupazione. Finora quest'anno, la crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti è stata resiliente e ci saranno più informazioni sulla salute del mercato del lavoro con i risultati dell'ADP oggi e i dati sui salari non agricoli rilasciati questo venerdì, 6 maggio.

Sembra che i responsabili della politica monetaria della più grande economia del mondo non abbiano altra scelta che continuare ad aumentare i tassi d'interesse per tenere sotto controllo l'inflazione. Questa linea d'azione riuscirà a contenere l'inflazione in modo sufficiente per evitare la stagflazione o finirà per rendere la situazione più difficile?

Mentre l'economia statunitense e quella globale si riprendono dalla crisi pandemica, l'inflazione innescata dagli eventi geopolitici offusca le prospettive. È chiaro che la Federal Reserve deve aumentare i tassi di interesse, ma in che misura sia necessario aumentare è la domanda principale. Un aumento eccessivo e troppo rapido potrebbe compromettere la fiducia e gli investimenti nella creazione di posti di lavoro e questo porterebbe di sicuro alla stagflazione. Un periodo di stagflazione avrebbe un impatto sui rischi per le obbligazioni sovrane degli Stati Uniti, il che significa che la politica della Federal Reserve è in equilibrio su un filo sottile verso il basso.

Oggi, i trader di USD stanno valutando un aumento dei tassi di interesse dallo 0,5% allo 0,75% dal livello attuale dello 0,5%. Qualsiasi sorpresa significherebbe volatilità per il dollaro che ha seguito una tendenza al rialzo dall'inizio dell'anno. Oggi uscirà anche il rapporto ISM Services PMI per gli Stati Uniti, che fornirà ulteriori indizi sullo stato di salute dell'economia.

Sei interessato a saperne di più sulle notizie di trading? Partecipa ai nostri webinar!

Nelle notizie di trading riguardanti l'euro, le vendite al dettaglio su base annua per marzo sono in uscita oggi e ci si aspetta che siano cresciute dell'1,4%. L'Eurozona ha affrontato notevoli ostacoli alla crescita dal conflitto in Ucraina e dalle pressioni inflazionistiche, e l'EUR potrebbe muoversi a seconda dei risultati e delle risposte dei trader alle ultime notizie. L'EUR rimane sotto un'immensa pressione da parte di un dollaro USA forte e i trader osservano la prospettiva di una parità tra la valuta comune dell'Eurozona e il dollaro USA.

Nelle notizie sugli investimenti, oggi sono attesi i risultati degli utili del primo trimestre delle grandi aziende eBay Inc, Volkswagen (VW) St, e Siemens Healthineers AG.

Per maggiori informazioni sul sentiment del mercato e sull'analisi fondamentale, vedi gli Aggiornamenti del mercato globale di Admirals.

Investi nei migliori strumenti del mondo Migliaia di azioni e ETF a portata di mano INIZIA A INVESTIRE

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.