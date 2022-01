Tutta l'attenzione è rivolta alla Federal Reserve

Gennaio 26, 2022 13:50

Oggi, alle 19:00 GMT, la Federal Reserve degli Stati Uniti dovrebbe rilasciare la sua più recente decisione politica, dopo una riunione di due giorni in cui l'aumento dell'inflazione sarà stato senza dubbio in prima posizione nell'agenda.

Con l'inflazione statunitense vicina ai massimi degli ultimi 40 anni, ci si aspetta che la Fed indichi un piano di rialzo dei tassi di interesse nella prossima riunione politica di marzo, senza impegnarsi in nulla di specifico.

Tuttavia, ciò che ci si aspetta e ciò che effettivamente accade non sono sempre la stessa cosa.

Mentre l'inflazione può essere la preoccupazione principale al momento, qualsiasi decisione della Fed dovrà soppesare gli attuali rischi economici presentati dai timori di un'invasione russa dell'Ucraina e dalla pandemia Covid-19. Inoltre, la caduta di molte azioni statunitensi dall'inizio dell'anno riflette la crescente incertezza sulle prospettive economiche.

La sfida per la Fed è quella di intraprendere azioni sufficienti per affrontare l'inflazione prima che si radichi, facendo attenzione a non far deragliare la ripresa economica nel processo.

Come detto, il 2022 non è iniziato bene per le azioni americane, e questa settimana è stata particolarmente volatile a Wall Street, mentre il mercato cerca di valutare gli interventi previsti della Fed.

L'S&P 500, uno degli indici di riferimento essenziali per il mercato azionario statunitense, è sceso dell'8,6% dall'inizio dell'anno. Il Nasdaq 100, ricco di tecnologia, è sceso del 13,3% nello stesso periodo, dato che i titoli tecnologici si sono trovati particolarmente vulnerabili all'attuale ondata di incertezza.

Tuttavia, il settore tecnologico assediato sarà molto probabilmente rassicurato dalla forte previsione di entrate di Microsoft per il trimestre in corso, rilasciata ieri, che ha portato le azioni Microsoft a salire di quasi il 4% nel trading pre-mercato.

Da questa parte dell'Atlantico, la giornata è iniziata bene nel mercato azionario, nonostante le crescenti preoccupazioni nell'Europa orientale. I principali indici europei sono tutti in rialzo al momento della scrittura, con il DAX 40, il FTSE 100 e l'Euro Stoxx 50 in rialzo rispettivamente del 2%, 1,7% e 2,1% circa.

I trader dovrebbero stare attenti all'aumento della volatilità sui mercati in vista dell'annuncio della Fed di oggi. Anche se è improbabile che si venga a conoscenza di piani concreti, un tono più aggressivo da parte della Fed (vale a dire che la loro preoccupazione principale è la riduzione dell'inflazione) potrebbe scatenare ulteriori sell-off durante la sessione statunitense di oggi.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero SP500. Intervallo di date: 1 giugno 2021 - 25 gennaio 2022. Data di acquisizione: 26 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - SP500 Grafico settimanale. Intervallo di date: 2 agosto 2015 - 25 gennaio 2022. Data di acquisizione: 26 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Fai trading con i CFD su azioni con Admirals

Con un conto Trade.MT5 di Admirals, puoi fare trading con i Contratti per Differenza (CFD) su Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100, Apple e molti altri indici azionari più importanti del mondo! I CFD permettono ai trader di tentare di trarre profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso, beneficiando anche dell'uso della leva finanziaria. Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: