I mercati reagiscono alla riunione sulla strategia della Federal Reserve

Gennaio 27, 2022 16:10

Ieri sera, la Federal Reserve ha annunciato il risultato della sua riunione politica di due giorni e, per il momento, non è cambiato molto.

Come ampiamente previsto, la Fed ha segnalato che gli aumenti dei tassi di interesse arriveranno probabilmente a marzo e ha riaffermato che il programma di acquisto di obbligazioni terminerà lo stesso mese, una decisione che era stata presa durante la precedente riunione politica di dicembre.

Tuttavia, ancora una volta, come previsto, è stata la conferenza stampa post-annuncio del presidente della Fed Powell a cui gli investitori hanno prestato particolare attenzione, per qualsiasi suggerimento sulle prossime mosse della Fed.

Senza impegnare la Fed in una particolare linea d'azione, Powell ha sottolineato che l'inflazione è ben al di sopra dell'obiettivo a lungo termine della Fed e ha evidenziato che i problemi della catena di distribuzione globale a cui stiamo assistendo potrebbero essere più persistenti di quanto si pensasse inizialmente.

I suoi commenti hanno avuto un effetto immediato sui mercati, poiché gli investitori, che pendevano da ogni parola, hanno dedotto che la Fed darà la priorità alla lotta contro l'aumento dell'inflazione rispetto a una forte crescita economica nei prossimi mesi.

L'indice del dollaro, che traccia la performance del dollaro USA contro gli altri sei paesi rivali, ha chiuso la sessione al suo livello più alto da oltre un mese e ha continuato a salire fortemente questa mattina.

Il greggio Brent, che è salito sopra i 90 dollari al barile per la prima volta da ottobre 2014 intraday, è sceso di nuovo sotto questo livello, poiché il petrolio, che è prezzato in dollari USA, diventa più costoso per le valute straniere quando il dollaro sale.

L'oro, a lungo favorito dagli investitori che si coprono dall'inflazione e che tende ad avere una relazione inversa al dollaro USA, è sceso dell'1,5%, cancellando tutti i guadagni fatti nel 2022 e ha continuato a scendere questa mattina.

Nel mercato azionario, la reazione è stata ampiamente prevedibile. Lunedì, Wall Street ha trascorso la maggior parte della giornata in rosso, solo per avere la gran parte delle sue perdite invertite nelle ore di chiusura quando gli investitori hanno comprato al ribasso. Ieri, abbiamo visto lo scenario opposto. Le azioni statunitensi, molte delle quali avevano goduto di una sessione molto positiva fino alla conferenza stampa di Powell, si sono ritirate dai loro massimi intraday nelle ultime ore della giornata.

I risultati alla fine della sessione sono stati abbastanza misti. L'S&P 500, che era salito di oltre il 2% durante la sessione, ha chiuso con un calo dello 0,15%. Il Nasdaq 100, che è molto tecnologico, ha invece chiuso con un guadagno dello 0,17%, ma era stato in rialzo di oltre il 3,5% intraday.

Microsoft ha concluso la giornata con un guadagno del 2,85% in seguito alle sue previsioni di entrate migliori del previsto per il trimestre in corso, anche se il gigante tecnologico era stato in rialzo di quasi il 7% intraday.

Netflix, le cui deboli previsioni di crescita degli abbonati di venerdì scorso hanno fatto crollare il titolo negli ultimi giorni, è sceso di un ulteriore 1,83% durante la sessione di ieri.

Tuttavia, il prezzo delle azioni del gigante dello streaming è salito di oltre il 4% nel trading out-of-hours. Questo aumento è in risposta alla notizia che l'hedge fund dell'investitore miliardario William Ackman, Pershing Square, ha acquistato più di 3,1 milioni di azioni di Netflix da venerdì - una posizione che vale più di 1 miliardo di dollari e che rende l'hedge fund un azionista top 20.

Il prezzo delle azioni della piattaforma di streaming, che è salito durante la pandemia, è sceso di oltre il 48% da quando ha raggiunto il massimo storico a novembre. Ackman sembra credere che questo calo del prezzo abbia presentato un'opportunità di acquisto, citando le entrate altamente ricorrenti di Netflix e i contenuti leader del settore.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero Netflix. Intervallo di date: 26 maggio 2021 - 26 gennaio 2022. Data di acquisizione: 27 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale di Netflix. Intervallo di date: 5 luglio 2015 - 26 gennaio 2022. Data di acquisizione: 27 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

