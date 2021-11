Il dollaro statunitense continua a salire mentre l'euro è in difficoltà

Novembre 17, 2021 15:01

Ieri, nonostante l'inflazione sia al livello più alto degli ultimi tre decenni, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha riferito che le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% in ottobre, fornendo alla più grande economia del mondo un forte inizio dell'ultimo trimestre del 2021.

Questo è il terzo mese consecutivo che le vendite al dettaglio statunitensi sono aumentate e l'ultimo dato ha superato significativamente le aspettative degli economisti dell'1,4%.

La notizia ha aiutato a spingere le azioni statunitensi più in alto - con il Dow Jones, l'S&P 500 e il NASDAQ che sono tutti saliti durante la sessione.

L'aumento dell'ottimismo ha anche spinto il dollaro americano più in alto, che mantiene la sua recente corsa positiva, facendo sì che l'indice del dollaro USA finisca la giornata al suo livello più alto dal luglio 2020.

In contrasto con il dollaro, l'euro continua a fluttuare mentre l'Europa lotta con l'aumento dei casi di Covid-19, che hanno costretto Austria, Germania e Paesi Bassi a reintrodurre misure più severe nel tentativo di contenere le infezioni.

Di conseguenza, l'EURUSD ha continuato la sua spirale al ribasso, che l'ha visto scendere del 7,4% dall'inizio di giugno, raggiungendo nel contempo un minimo di 16 mesi.

Tenendo conto di tutto questo, sarebbe poco sorprendente se l'EURUSD continuasse a seguire il suo slancio al ribasso nelle prossime sessioni. Tuttavia, bisognerà ascoltare qualsiasi notizia che possa influenzare la coppia di valute dal presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che parlerà più tardi oggi.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero EURUSD. Intervallo di date: 9 aprile 2021 - 17 novembre 2021. Data di acquisizione: 17 novembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale EURUSD. Intervallo di date: 11 ottobre 2015 - 17 novembre 2021. Data di acquisizione: 17 novembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



