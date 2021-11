I risultati di Disney evidenziano le difficoltà che sono ancora presenti

Novembre 11, 2021 10:01

Le azioni Disney sono calate di quasi il 5% nel trading after-hours ieri sera, dopo che i risultati sono stati inferiori alle aspettative in diverse aree chiave, tra cui le entrate totali e gli utili per azione (EPS). Tuttavia, Disney+ e la divisione Parchi, Esperienze e Prodotti prenderanno la maggior parte dei titoli.

Il servizio di streaming Disney - Disney+, che ha prosperato mentre le altre fonti di reddito hanno floccato durante la pandemia - ha riportato un significativo rallentamento nella crescita degli abbonamenti durante il trimestre. Ma questo rallentamento non può sorprendere. All'inizio della settimana, la notizia che Disney stava offrendo ai nuovi abbonati e a quelli storici che si sono abbonati di nuovo negli Stati Uniti e in altri paesi per un mese di Disney+ a solo 1,99 dollari (di solito 7,99 dollari negli Stati Uniti), dimostrava la loro preoccupazione per una mancanza di crescita in questo settore del business.

La riapertura delle economie di tutto il mondo significa che Disney+ si trova ora ad affrontare non solo la concorrenza di altri servizi di streaming, ma anche di fonti di intrattenimento che operano fisicamente.

Altrove, la divisione Parchi, Esperienze e Prodotti Disney ha fornito una positiva spinta nelle entrate, arrivando sopra le aspettative degli analisti a 5,45 miliardi di dollari per il trimestre, un aumento di quasi il 100% rispetto all' anno precedente (YOY).

Ad ogni modo, il reddito operativo di questa divisione è sceso al di sotto delle previsioni a 640 milioni di dollari, che Disney ha incolpato di un aumento dei costi dovuto in gran parte all'implementazione delle misure di sicurezza Covid-19. Nonostante il reddito operativo non abbia soddisfatto le aspettative degli analisti, vale la pena notare che nello stesso trimestre dell'anno scorso, Disney ha riportato una perdita di 945 milioni di dollari.

Questi risultati evidenziano alcuni dei problemi chiave che Disney deve ancora affrontare a causa della pandemia e la conseguente incertezza potrebbe vedere il prezzo delle azioni Disney crollare ulteriormente nelle prossime sessioni.

Tuttavia, guardando al futuro, Disney sarà fiduciosa che i nuovi contenuti in streaming previsti per il rilascio nel 2022 contribuiranno ad aumentare gli abbonamenti. Inoltre, la riapertura delle frontiere americane ai turisti europei darà probabilmente una spinta alle entrate dei parchi di divertimento e dei resort per il trimestre in corso.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. Grafico giornaliero. Intervallo di date: 4 settembre 2020 - 10 novembre 2021. Data di acquisizione: 11 novembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione quinquennale del prezzo delle azioni Disney:

2020 = +25,51%

2019 = +31,97%

2018 = +1,39%

2017 = +3,80%

2016 = -1,94%

Con il conto Trade.MT5 di Admirals, puoi fare trading con i Contratti per Differenza (CFD) su Disney e oltre 3.000 altre azioni di 15 delle maggiori borse del mondo! I CFD permettono ai trader di tentare di trarre profitto sia dai prezzi in rialzo che da quelli in ribasso, beneficiando allo stesso tempo dell'uso della leva finanziaria. Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: