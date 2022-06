Nel discorso di Lagarde si attendono le anticipazioni sul rialzo dei tassi di interesse della BCE a luglio

Giugno 28, 2022 12:27

Gli investitori e i trader sono in attesa di ulteriori notizie sui rialzi dei tassi d'interesse in Europa durante il discorso odierno del Presidente della BCE Christine Lagarde. Le aspettative di crescita e le preoccupazioni per l'inflazione sono anch'esse al centro dell'attenzione degli operatori dei mercati azionari e valutari per affrontare i problemi economici dell'Eurozona.

Sul fronte negativo, l'inflazione dell'Eurozona ha raggiunto l'8,1% a maggio, il che significa che la crescita dei prezzi è di gran lunga superiore all'obiettivo annuale del 2% fissato dalla BCE. Christine Lagarde ha lasciato intendere che il rialzo dei tassi di interesse della BCE potrebbe avvenire già il 21 luglio, durante la prossima riunione politica. Il tasso di rifinanziamento principale dovrebbe passare dallo zero allo 0,25% ed è probabile che la BCE annunci la fine dell'attuale programma di acquisto di obbligazioni.

Sostegno all'euro?

Una volta che la BCE avrà aumentato i tassi d'interesse in Europa, l'euro potrebbe trovare maggiore sostegno nei confronti dell'USD. Gran parte della forza della valuta dipende dalla crescita del PIL. La crescita dell'Eurozona è stata relativamente forte nel primo trimestre, ma le prospettive per il secondo trimestre sono più scarse a causa del conflitto in Ucraina che ha influenzato il sentiment e il mercato dell'energia.

Ad aprile sono iniziate manovre simili di rialzo dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, dove ora si teme una recessione a causa del rallentamento della crescita, dell'aumento dei costi di finanziamento e dei prezzi elevati del greggio e di altre materie prime. La Federal Reserve sembra aver accettato la possibilità di una dura recessione dopo aver condotto gli appositi stress test del settore bancario. Una recessione negli Stati Uniti potrebbe influenzare le prospettive di crescita dell'Eurozona.

Dal punto di vista economico, invece, le banche centrali più aggressive hanno iniziato il duro lavoro di riequilibrio della politica monetaria, orientata alla riduzione dei livelli di indebitamento globale al fine di contenere l'inflazione. Ciò ha innescato un sentiment ribassista sui mercati azionari nelle ultime due settimane, in quanto gli investitori hanno valutato i maggiori rischi di recessione e le maggiori barriere alla liquidità per le imprese.

NFP del venerdì

Finora l'occupazione negli Stati Uniti e nell'Unione Europea si è mantenuta su livelli solidi, con alcuni segnali di attenuazione dei nuovi posti di lavoro. I NFP di venerdì riveleranno maggiori dettagli sul mercato del lavoro statunitense.

In altre notizie, l'Australia annuncerà le vendite al dettaglio di maggio, che si prevede siano scese allo 0,4% dallo 0,9% di aprile. Come molti altri Paesi, l'Australia deve far fronte a un'inflazione elevata e a politiche monetarie più restrittive, che possono influire sulla spesa dei consumatori.

Suggerimento rapido

Quali strumenti sono influenzati dai NFP?

Il rapporto sui salari non agricoli ha spesso un impatto sui cross valutari del dollaro USA, oltre che sugli strumenti auriferi. I NFP influenzano indirettamente anche le aspettative sui tassi d'interesse, perché un rapporto sui posti di lavoro più debole potrebbe far riflettere la Federal Reserve prima di aumentare i tassi d'interesse. Un rapporto occupazionale più forte, in condizioni di maggiore inflazione, può portare a un rialzo dei tassi di interesse.

