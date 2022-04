In arrivo le dichiarazioni delle banche centrali - Focus sulle politiche monetarie di Stati Uniti, Gran Bretagna e UE

Aprile 21, 2022 14:52

I trader di Forex hanno una giornata piena davanti che prevede tre importanti interventi delle banche centrali da parte dei capi della BCE, della BoE e della Federal Reserve. I cross valutari di USD, GBP e EUR potrebbero muoversi in base ai segnali provenienti dai funzionari delle banche centrali.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell sta lottando contro le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti e il suo discorso potrebbe fornire ulteriori indizi per capire se sosterrà un aumento dei tassi di interesse dello 0,5% o dello 0,75% alla riunione di maggio della banca centrale. Sul lato positivo, il PIL e la crescita dell'occupazione negli Stati Uniti sono attualmente solidi.

Qualsiasi ulteriore retorica aggressiva potrebbe rafforzare il rifugio sicuro del Dollaro. La valuta è recentemente salita contro le sue controparti tra le prospettive di un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

Il presidente della BCE Christine Lagarde affronta la possibilità di un rallentamento della crescita nell'Eurozona combinato con un aumento dell'inflazione tra gli eventi geopolitici in Europa orientale. Ci si aspettava che la BCE iniziasse una stretta monetaria nel terzo trimestre, ma gli eventi economici e geopolitici hanno raggiunto la banca centrale, mettendo i responsabili della politica monetaria nella difficile posizione di mantenere un corso troppo permissivo contro le difficoltà.

Ciò che affronta il governatore della BoE Bailey è la nemesi di ogni creatore di politica monetaria - i massimi di 30 anni nel tasso di inflazione. Il tasso d'inflazione ha raggiunto il 7% a marzo su pressione crescente degli alti prezzi spot del greggio, portando i prezzi al consumo ben oltre il tasso d'inflazione target del 2%.

Sei interessato a saperne di più sull'analisi fondamentale? Partecipa ai nostri webinar!

Rapporti sugli utili del mercato azionario

Gli investitori sono pronti a conoscere i risultati del primo trimestre per diverse società quotate a grande capitale. Oggi Nextera Energy Inc rilascerà il suo rapporto Q1, insieme a AT&T e Blackstone.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.