Tutti gli occhi puntati sulle decisioni relative ai tassi di interesse di Fed, BCE e BoE

Febbraio 01, 2023 16:16

L'attenzione di investitori e trader sarà rivolta alle riunioni di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) statunitense, della Banca centrale europea (BCE) e della Bank of England (BoE) in programma oggi e domani. Secondo gli analisti di mercato, è probabile che le tre banche centrali aumentino i tassi di interesse di riferimento per ridurre le pressioni inflazionistiche. Venerdì i partecipanti al mercato avranno l'opportunità di esaminare il rapporto sui Nonfarm Payrolls degli Stati Uniti.

In altre notizie, Statistics New Zealand ha annunciato che il tasso di disoccupazione del Paese è salito al 3,4% nel quarto trimestre del 2022, leggermente superiore alle previsioni. Commentando i dati sul tasso di disoccupazione, un rapporto di Westpac ha osservato che "mentre il mercato del lavoro viene da un punto di partenza molto forte, ci sono buone ragioni per aspettarsi un deterioramento nei prossimi anni". Al contrario, l'inflazione salariale rimane in crescita e il punto di svolta arriverà probabilmente più tardi. Continuiamo a prevedere un aumento dello 0,5% del tasso ufficiale di liquidità nel corso del mese".

Probabile rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Fed dovrebbe annunciare la sua decisione sui tassi di interesse. Gli analisti di mercato si aspettano che la Fed aumenti i costi di finanziamento di 25 punti base, portandoli a un intervallo compreso tra il 4,5% e il 4,75%. Si tratterebbe del più basso rialzo dei tassi dal marzo 2022.

Un rapporto del Financial Times pubblicato il 30 gennaio ha suggerito che i membri del Federal Open Market Committee (FOMC) manterranno una posizione "da falco", riflettendo la loro volontà di continuare ad aumentare i tassi di interesse anche se l'inflazione sembra rallentare secondo gli ultimi sondaggi.

Gli strateghi di HSBC, parlando con Bloomberg il 30 gennaio, hanno suggerito che la Fed potrebbe tagliare i tassi dell'1,00% prima della fine del 2023. Tuttavia, hanno osservato che "c'è un'insolita quantità di incertezza sulla traiettoria politica, data la stranezza di questo ciclo economico".

Riunione della BoE: Ancora un rialzo dei tassi?

Le ultime previsioni degli economisti suggeriscono che la BoE seguirà la Federal Reserve nell'aumento del tasso di interesse di riferimento. Secondo diversi rapporti pubblicati dai media, il Comitato di politica monetaria (MPC) della BoE probabilmente aumenterà il tasso di 50 punti base, portandolo al 4,00%. Si tratterebbe del secondo aumento di 50 punti base di fila.

Commentando la politica monetaria della BoE, alcuni economisti hanno affermato che l'elevata inflazione dei salari e dei prezzi dei servizi fa prevedere un ulteriore aumento dei tassi a marzo, ma questa volta di 25 punti base.

Probabile aumento dei costi di finanziamento da parte della BCE

Giovedì 2 febbraio, il consiglio direttivo della BCE si riunirà per decidere la propria politica monetaria. Il capo della BCE, Christine Lagarde, ha sottolineato a Davos che la politica monetaria della banca dovrebbe mantenere la rotta. Secondo le previsioni degli economisti, la banca centrale del blocco euro dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli al 2,5%.

Gli analisti di ING hanno osservato che "i responsabili delle politiche della BCE pensano di dover stroncare l'inflazione e smetteranno di aumentare solo quando vedranno un forte miglioramento delle prospettive inflazionistiche". Gli economisti di Rabobank hanno suggerito che, sebbene si preveda che la BCE aumenterà i tassi d'interesse, i politici che amano una politica aggressiva di inasprimento potrebbero subire un contraccolpo dal momento che l'inflazione sembra essere in ritirata. Secondo il rapporto di Rabobank, "i falchi della BCE sono ancora in una posizione di forza, ma non hanno più carta bianca con i primi segnali di allentamento dell'inflazione. Il rialzo di 50 pb alla riunione della prossima settimana è stato ben comunicato, quindi l'attenzione si concentrerà sul percorso successivo".

Il rapporto sui Nonfarm Payrolls degli Stati Uniti è atteso per venerdì

Il rapporto sui Nonfarm Payrolls (NFP) statunitensi di gennaio, pubblicato dal Bureau of Labour Statistics (BLS), sarà sotto i riflettori venerdì. Gli economisti prevedono che i libri paga siano aumentati di 187.000 unità nel primo mese del 2023. Le buste paga non agricole sono aumentate di 223.000 unità a dicembre 2022, anche se un sondaggio Reuters tra gli economisti aveva previsto un aumento di 200.000 unità.

La pubblicazione dei dati NFP degli Stati Uniti tende a innescare la volatilità legata al dollaro USA, in quanto un dato superiore alle attese potrebbe far aumentare il valore della valuta, mentre un numero inferiore alle previsioni potrebbe indebolire il dollaro rispetto ad altre valute.

