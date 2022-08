Crude Oil spot crolla mentre i ribassisti colpiscono i prezzi dell'energia

Agosto 16, 2022 15:16

Mentre gli Stati Uniti sono in piena recessione tecnica e il Regno Unito è sull'orlo di essa, il sentiment di mercato ribassista ha colpito i mercati dell'energia, riducendo i prezzi spot del petrolio greggio e potenzialmente riducendo l'inflazione nel breve-medio termine.

Se la recente tendenza al ribasso del greggio dovesse persistere, probabilmente si creerebbero nuove condizioni nell'economia globale, riducendo la pressione dell'inflazione nei settori manifatturieri, alimentari e dei carburanti. La Federal Reserve potrebbe rivedere le aspettative di inflazione e gli aggiustamenti dei tassi di interesse, il che significa che potrebbe avere un impatto anche sulla forza del dollaro USA.

Per quanto riguarda le altre notizie sull'inflazione, la Bank of Canada (BoC) annuncerà nel corso della giornata i dati relativi ai prezzi su base annua. I dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) si sono attestati al livello del 6,2% a giugno e si prevede che siano saliti al 6,7% a luglio.

I trader che operano sulla sterlina stanno analizzando gli ultimi dati sull'occupazione nel Regno Unito, che hanno mostrato un tasso di disoccupazione del 3,8% per il trimestre conclusosi a giugno, invariato rispetto ai risultati del primo trimestre. I guadagni medi sono aumentati dal 4,3% del primo trimestre al 4,7% del secondo in base alle ultime statistiche.

Domani, mercoledì 17 agosto, anche il Regno Unito renderà noti gli ultimi dati sul tasso di inflazione. Si prevede che il risultato dell'IPC di luglio si attesti al 9,8% rispetto al 9,4% di giugno. Dato che il Regno Unito è così vicino a numeri di inflazione a due cifre, la Banca d'Inghilterra deve mantenere un atteggiamento di continuità nell'aumento dei tassi d'interesse.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) pubblicherà gli aggiornamenti di politica monetaria domani, mercoledì 17 agosto. Si prevede che la banca centrale aumenterà il tasso di interesse di riferimento dal 2,5% al 3% per contenere l'inflazione che a luglio ha raggiunto il 7,3%.

Admirals offre un'ampia gamma di webinar educativi e analitici. Per conoscere e interagire con trader esperti, partecipate ai nostri webinar gratuiti!

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.