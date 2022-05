Cosa sono le Notizie di Trading e di Investimento?

Maggio 19, 2022 14:47

I principianti dei mercati finanziari si pongono spesso la domanda: cosa sono le notizie di trading e di investimento?

Le notizie finanziarie vengono comunicate rapidamente attraverso i media e innescano una serie di reazioni da parte di trader e investitori. Le risposte possono essere considerate come una reazione a catena che spesso si presenta in questo modo:

Evento programmato

Consensus degli analisti

Posizioni assunte dai trader

Risultato effettivo

Posizioni prese o chiuse

Chi annuncia questi eventi e perché sono così influenti sul sentiment del mercato?

Benchmarking

I governi e alcune rinomate società di analisi finanziaria, come IHS Markit, conducono ricerche intervistando gruppi di operatori reali del mercato, ad esempio i responsabili degli acquisti nelle fabbriche o le imprese di costruzione nel settore immobiliare.

I risultati di queste indagini vengono poi annunciati e diffusi attraverso i siti web dei governi. Gli studi coprono diversi settori dell'economia e sono chiamati benchmark o indicatori. Sono considerati come un documento storico per contestualizzare le performance economiche.

I dati sono riportati dai media finanziari e letti dai trader che utilizzano i benchmark come termometri per valutare lo stato di salute dell'economia e prendere decisioni di trading.

Alcuni esempi di benchmark economici utilizzati nei mercati valutari sono:

Indice dei responsabili degli acquisti (PMI)

Prodotto interno lordo (PIL)

Vendite al dettaglio

Letture dell'inflazione

Rapporti sulla disoccupazione

Rapporti sul settore delle abitazioni e delle costruzioni

Bilancio dei rapporti commerciali

Importazioni ed esportazioni

Decisioni sui tassi di interesse delle banche centrali

Benchmark del mercato azionario

Gli investitori azionari utilizzano gli indici del mercato azionario come benchmark, insieme ai rapporti sugli utili delle società quotate.

Gli investitori nei mercati azionari tengono anche d'occhio le decisioni delle banche centrali, perché possono influenzare il clima dei tassi d'interesse e la possibilità che gli investitori preferiscano le obbligazioni a reddito fisso alle azioni.

Dove posso trovare le notizie di trading?

I trader Forex esperti utilizzano calendari specializzati per seguire gli eventi di trading. Il Calendario Forex Admirals elenca i principali eventi di trading. Le componenti del calendario sono:

Ora e data di pubblicazione dell'indagine

Valuta nazionale interessata

Livello di impatto

Titolo e descrizione dell'evento

Previsione di consensus

Risultato precedente

Risultato effettivo

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.