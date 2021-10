Dopo i pessimi dati del PIL in Cina, si attende la botta successiva di risultati aziendali

Ottobre 19, 2021 16:41

Durante la sessione di ieri, sono stati rilasciati i dati del PIL cinese per il terzo trimestre. Da questi dati, possiamo ancora una volta accertare che l'economia globale sta subendo un rallentamento - causato, tra gli altri fattori, dalla pandemia e ulteriormente rafforzato dalla crisi energetica.

Anche per quanto riguarda gli ultimi dati PMI in Cina, il PIL è stato peggiore del previsto e al di sotto della cifra precedente per la terza volta di fila. In particolare, il PIL del terzo trimestre è arrivato solo allo 0,2%, portando la crescita del PIL su base annua al 4,9%, rispetto alla crescita del 7,9% registrata alla fine del primo semestre dell'anno.

Pertanto, dovremo tenere d'occhio l'evoluzione dei dati macroeconomici e, soprattutto, i prezzi dell'energia. Se questa tendenza attuale dovesse perdurare, i problemi potrebbero anche continuare ad aumentare, portando a un numero maggiore di chiusure temporanee di fabbriche e quindi a un impatto ancora maggiore sull'economia.

Per quanto riguarda le altre notizie, il flusso costante di risultati trimestrali continua ad essere rilasciato. La settimana scorsa abbiamo commentato i risultati positivi provenienti dal settore bancario; oggi è il turno di giganti come J&J, Procter & Gamble e Netflix, quest'ultima è l'azienda più attesa, poiché la concorrenza in questo settore diventa sempre più forte. Si prevede che il recente successo della serie sudcoreana "Squid Game" potrebbe portare fino a 900 milioni di dollari.

Un altro protagonista della sessione di ieri è stato senza dubbio Apple, dopo che la società ha annunciato un secondo evento globale appena un mese dopo il suo tanto atteso evento annuale di settembre.

Questa volta, Apple ha svelato due nuove versioni del suo popolarissimo MacBook, una versione rinnovata degli AirPods e un nuovo servizio di musica in streaming al prezzo di circa 5 dollari al mese.

Nonostante i risultati positivi presentati negli ultimi mesi, dopo aver raggiunto i massimi storici il 7 luglio 2021 a circa 157,17 dollari per azione, il prezzo delle azioni Apple ha iniziato una forte correzione che lo ha portato a fare un doppio fondo vicino al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% dell'ultimo slancio al rialzo.

Questi cali possono essere spiegati dall'incertezza generata dalla crisi dei microchip e dai costi elevati dell'energia che hanno causato problemi nei processi di fabbricazione dei suoi prodotti. Tuttavia, si prevede che con il miglioramento di questa situazione, il prezzo delle azioni potrebbe essere ripristinato. In ogni caso, si dovrà prestare molta attenzione ai loro risultati trimestrali, che saranno presentati il 28 ottobre.

Peraltro, occorrerà stare molto attenti all'evoluzione del prezzo nelle prossime settimane. Se dovesse continuare il rimbalzo e superare nuovamente i 150 dollari per azione, si potrebbe assistere ad uno slancio rialzista alla ricerca dei massimi storici. Finché il prezzo sarà in grado di mantenere l'attuale livello di supporto sulla banda rossa, il sentimento rimarrà rialzista.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Apple Grafico giornaliero. Intervallo di date: 28 agosto 2020 - 19 ottobre 2021. Data di acquisizione: 19 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 80,75%

2019: 86,13%

2018: -6,78%

2017: 46,15%

2016: 9,99%

