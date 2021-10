Una settimana intensa e piena di risultati trimestrali positivi, in cui continuiamo a seguire l'evoluzione dei prezzi del petrolio

Ottobre 28, 2021 16:01

Continuiamo con la stagione dei risultati trimestrali, nella quale stiamo scoprendo che, in generale, i risultati sono migliori del previsto. Tuttavia, le previsioni per l'ultimo tratto dell'anno si stanno deteriorando a causa dei vari problemi che il mercato sta affrontando. Questi problemi includono: la crisi energetica e dei microchip, l'alta inflazione e, naturalmente, l'evoluzione della pandemia e l'arrivo del periodo invernale nell'emisfero nord.

Ad ogni modo, per il momento, i risultati sono abbastanza positivi. Oggi, Apple sarà la protagonista principale in quanto presenta i suoi risultati alla chiusura del mercato. Oltre ai risultati di Facebook che abbiamo discusso martedì scorso, tra i dati presentati nel corso di questa settimana possiamo evidenziare:

Martedì, Microsoft ha annunciato i suoi dati relativi al terzo trimestre dell'anno in cui, ancora una volta, ha ottenuto un risultato migliore di quello previsto dal consensus del mercato. In questa occasione, l'azienda fondata da Bill Gates ha ottenuto un utile per azione (EPS) di 2,27 dollari e un fatturato di 45.320 milioni.

Anche la società madre di Google, Alphabet, ha presentato martedì i suoi risultati del terzo trimestre. Da quanto emerso, Alphabet ha superato tutte le aspettative del mercato registrando un EPS di 27,99 dollari rispetto ai 23,75 dollari previsti. Anche il fatturato è stato molto più alto del previsto, con 65,12 miliardi di dollari.

Martedì, Visa ha dimostrato ancora una volta la sua forza presentando a sua volta dei risultati trimestrali positivi. In particolare, Visa ha riportato un EPS di 1,62 dollari e un fatturato di 6,56 miliardi di dollari, rispetto a 1,55 dollari per azione e 6,52 miliardi di dollari previsti.

Ieri è stato il turno di Coca-Cola. Anche questi risultati sono stati migliori del previsto con EPS di 0,65 dollari e entrate di 10,04 miliardi di dollari rispetto agli anticipati 0,57 dollari per azione e 9,78 miliardi.

Dalla sessione di ieri, dobbiamo anche evidenziare i risultati presentati da McDonald's, in quanto essi sono stati positivi, raggiungendo un EPS di 2,76 dollari e un fatturato di 6,2 miliardi.

Durante la sessione di oggi, abbiamo anche saputo i risultati di Repsol, che sono stati notevolmente potenziati dall'aumento del prezzo del petrolio e del gas. Questo ha aiutato Repsol a raggiungere un utile netto di 623 milioni di euro, essendo così il miglior risultato trimestrale dalla fine del 2018. Questi risultati positivi hanno portato l'azienda ad annunciare un aumento del dividendo e del programma di riacquisto di azioni nei prossimi mesi.

Durante questa settimana, sembra che il prezzo del greggio stia prendendo fiato. Il prezzo è sceso di poco più del 2% da lunedì, dopo aver sperimentato un forte rally al rialzo nelle ultime settimane che lo ha portato a livelli che non si vedevano da settembre 2018 di circa 87 dollari al barile di Brent.

Come possiamo vedere nel grafico settimanale qui sotto, dopo i forti rialzi delle ultime settimane, sembra che il prezzo abbia trovato resistenza questa settimana ai massimi del 2018. Anche se le previsioni indicano che il prezzo di un barile di Brent potrebbe superare i 100 dollari nelle prossime settimane, per il momento non possiamo escludere che il prezzo faccia una leggera correzione per alleviare i livelli di ipercomprato accumulati, tuttavia il sentiment continuerà ad essere positivo.

Per il momento, non possiamo aspettarci un forte slancio rialzista finché il prezzo non sarà in grado di rompere il suo attuale livello di resistenza rappresentato dalla banda verde.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale del Brent. Intervallo di date: 10 aprile 2016 - 28 ottobre 2021. Data di acquisizione: 28 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

