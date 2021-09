Il prezzo del Brent supera gli 80 dollari

Settembre 28, 2021 17:26

Come abbiamo sottolineato nelle nostre precedenti analisi, la crescita dell'inflazione è probabilmente una delle principali preoccupazioni che i mercati finanziari stanno affrontando in questo momento. Le diverse banche centrali hanno cercato di tenere calmi i mercati con messaggi ottimisti sul fatto che questa inflazione è solo temporanea e non influenzerà più seriamente i mercati in futuro, ma cosa succede se in realtà il cigno nero che i mercati stanno aspettando non è l'inflazione ma la crisi energetica?

È ovvio che l'aumento del costo dell'energia è uno dei principali fattori che influenzano la crescita dell'inflazione, ma con il passare delle settimane e l'avvicinarsi del periodo autunnale e invernale nelle aree dell'emisfero settentrionale, non solo il costo dell'energia e dell'elettricità sta diventando più caro, ma il prezzo del petrolio sta lentamente salendo a livelli che non si vedevano da ottobre 2018.

Mettendo da parte le lunghe code alle stazioni di servizio nel Regno Unito, anche in Europa il costo dell'energia sta arrivando a livelli record. Questo segue i massimi storici del prezzo dell'elettricità dovuti, tra l'altro, al forte aumento dei prezzi del gas naturale, del petrolio e al graduale abbandono del carbone.

Anche se l'Unione Europea sta cercando di ridurre progressivamente la sua dipendenza dai combustibili fossili, per il momento la generazione di energia con le tecnologie rinnovabili non è in grado di soddisfare la domanda attuale. Pertanto, questo cambiamento sta causando una crisi energetica che non colpisce solo i mercati finanziari, ma anche le famiglie, cioè i consumatori.

Comunque, a questo punto, la più grande preoccupazione attuale in relazione alla crisi energetica è chiaramente la Cina. Negli ultimi giorni il gigante asiatico ha iniziato a sentire le conseguenze della crisi energetica globale e il governo di Pechino ha cominciato a razionare il consumo di elettricità nel tentativo di ridurre i prezzi e le emissioni.

La Cina sta portando avanti una serie di riforme per cercare di ottenere un'economia più efficiente ed equilibrata e, a tal fine, si sta concentrando sul controllo dell'energia. Al momento, alcune delle zone più colpite da questo razionamento energetico sono le aree di Jiangsu, Zhejiang e Guangdong, che sono importanti poli industriali. Questo ha portato alla chiusura di alcune fabbriche, colpendo i fornitori di giganti come Apple e Tesla e aggiungendosi alla crisi esistente causata dalla carenza di microchip.

Sembra quindi che si stia formando una vera e propria tempesta per i prossimi mesi, che sta sostenendo i rialzi del prezzo del petrolio. Il barile di Brent, come possiamo vedere nel grafico settimanale, ha superato gli 80 dollari, continuando così l'importante canale al rialzo iniziato con i minimi all'inizio della pandemia, nonostante i tentativi della Cina e degli Stati Uniti di cercare di contenere il prezzo.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale del Brent. Intervallo di date: 6 marzo 2016 - 28 settembre 2021. Data di acquisizione: 28 settembre 2021. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Se ci concentriamo sul grafico giornaliero, possiamo vedere che, dopo aver rimbalzato dalla zona di coincidenza della banda inferiore del canale e dei minimi rappresentati dalla banda rossa e aver formato un doppio minimo, il prezzo ha sperimentato un forte slancio al rialzo che lo ha portato a superare diversi livelli di resistenza fino a superare la cifra psicologica di 80 dollari al barile.

Possiamo osservare che il prezzo è negoziato molto lontano dalle sue medie mobili e con un forte segnale di ipercomprato nell'indicatore stocastico. Pertanto, non è da escludere che nelle prossime sessioni si possa assistere ad un consolidamento, anche se per il momento la tendenza è chiaramente rialzista e il prezzo potrebbe continuare a salire fino a 90 dollari secondo la previsione di Goldman Sachs.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero del Brent. Intervallo di date: 14 agosto 2020 - 28 settembre 2021. Data di acquisizione: 28 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

Con un conto Trade.MT5 di Admirals, è possibile fare trading con i Contratti per Differenza (CFD) sul Brent e su molti altri strumenti finanziari. I CFD permettono ai trader di tentare di trarre profitto sia dai prezzi in crescita che da quelli in calo, beneficiando anche dell'uso della leva finanziaria. Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi:

NFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: