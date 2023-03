Fed e BoE: decisioni cruciali sui tassi in mezzo alle turbolenze del mercato

Marzo 22, 2023 13:53

La Federal Reserve (Fed) statunitense annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse nel corso della giornata. Lo strumento FedWatch del CME indica una probabilità dell'88% di un rialzo dei tassi di 25 punti base, nonostante le turbolenze nel settore bancario. Jerome Powell dovrebbe rilasciare le sue dichiarazioni subito dopo la riunione del consiglio direttivo della Fed. Gli investitori e i trader esamineranno le sue osservazioni per capire se la banca centrale si concentrerà sulla stabilità dei prezzi o su quella finanziaria.

Giovedì toccherà alla Bank of England (BoE) decidere sui tassi di interesse. All'inizio della giornata, l'Office for National Statistics (ONS) ha annunciato che a febbraio l'inflazione IPC nel Regno Unito si è attestata al 10,4% su base annua. Il dato ha superato le aspettative degli economisti e ha segnato il primo aumento dell'inflazione negli ultimi quattro mesi. La lettura elevata dell'inflazione ha rafforzato la sterlina britannica, in quanto aumenta la pressione sulla BoE per un ulteriore inasprimento della politica monetaria.

Decisione sui tassi di interesse della Fed

Gli economisti di UOB suggeriscono che il Federal Open Market Committee (FOMC) probabilmente aumenterà di 25 punti base l'intervallo target dei fondi in ciascuna delle prossime riunioni di marzo e maggio. Nel loro rapporto si osserva che, nonostante il miglioramento della traiettoria dell'inflazione, gli ultimi verbali del FOMC indicano che "non siamo ancora vicini alla fine dell'attuale ciclo di inasprimento".

Gli analisti di Societe Generale ritengono che anche un cenno di Jerome Powell alla stretta finanziaria e ai rischi di crescita al ribasso potrebbe accelerare le prese di profitto sul dollaro USA. Commentando i potenziali rialzi dei tassi, hanno scritto che "un aumento dei tassi di 25 punti base da parte della Fed e una revisione minore del grafico a punti rappresentano un rischio al ribasso per il dollaro questa settimana. Un aumento di 50 punti base sarebbe una sorpresa, ma potrebbe ritorcersi contro il dollaro se il grafico a punti non dovesse mostrare nulla di significativo rispetto a dicembre".

Decisione sui tassi di interesse della Bank of England

Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) della BoE dovrebbe annunciare la sua decisione sui tassi di interesse giovedì pomeriggio. Gli analisti di mercato sono divisi: alcuni prevedono un rialzo dei tassi dello 0,25%, mentre altri ritengono che il consiglio della BoE potrebbe astenersi dall'aumentare i tassi per l'undicesima volta consecutiva.

Gli economisti di ING hanno affermato che la decisione sui tassi di interesse della BoE di questa settimana è sul filo del rasoio, aggiungendo che il MPC sarà diviso. Nel rapporto della banca olandese si legge che "nonostante i segnali incoraggianti di allentamento delle pressioni inflazionistiche, pensiamo che la Bank of England probabilmente opterà per un ultimo rialzo di 25 pb giovedì, qualora ne avesse la possibilità, anche se ciò è indubbiamente condizionato da ciò che accade sui mercati finanziari".

Vendite al dettaglio nel Regno Unito a febbraio

Venerdì l'ONS pubblicherà i dati relativi alle vendite al dettaglio del Regno Unito nel mese di febbraio. Secondo gli analisti di mercato, le vendite al dettaglio sono scese del 5,1% su base annua, ma sono aumentate dello 0,3% su base mensile.

Secondo il British Retail Consortium (BRC)-KPMG Retail Sales Monitor, le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono aumentate del 5,2% a febbraio, contro un aumento del 6,7% nello stesso mese dell'anno scorso. Gli analisti del BRC hanno dichiarato che "sebbene la crisi del costo della vita abbia reso i clienti sempre più sensibili ai prezzi, essi sono ancora pronti a festeggiare le occasioni speciali. Il contesto economico fa sì che i dettaglianti debbano affrontare condizioni commerciali volatili. Molti consumatori saranno preoccupati perché si preparano a un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia e delle tasse ad aprile".

Rapporto di febbraio sui beni durevoli negli Stati Uniti

Il rapporto sui beni durevoli di febbraio, pubblicato dal Census Bureau degli Stati Uniti, dovrebbe fare luce sullo stato dell'attività produttiva degli Stati Uniti. La maggior parte degli economisti prevede un aumento dello 0,7% su base mensile, poiché si aspetta che il numero di ordini registri un miglioramento rispetto al -4,5% registrato a gennaio.

Operare sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading dal vivo.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.