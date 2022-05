Beni durevoli statunitensi vs pressioni inflazionistiche

Maggio 25, 2022 14:05

Il rapporto sui beni durevoli negli Stati Uniti per il mese di aprile è stato pubblicato oggi, mentre gli alti tassi di inflazione e i timori per la crescita continuano a provocare un sentiment di mercato nervoso. Si prevede che i beni durevoli siano scesi dall'1,1% di marzo allo 0,6% di aprile. Il consensus appare ribassista per il dollaro USA e la volatilità potrebbe scatenarsi in caso di sorprese nei risultati effettivi.

I beni durevoli sono prodotti che durano tre anni o più e hanno un prezzo relativamente alto rispetto ai beni di consumo quotidiano. Il benchmark fornisce indicazioni sullo stato di salute del settore manifatturiero statunitense e sulla produttività industriale. Nell'attuale clima di alti tassi di inflazione, è ragionevole aspettarsi che la spesa per i beni durevoli possa diminuire nel breve-medio termine, con un possibile impatto sulla crescita complessiva del PIL di questo trimestre.

Mercato del lavoro USA

Anche se la spesa diminuisce per prodotti come i macchinari pesanti, aumenta l'occupazione. Il mercato del lavoro è un punto di forza dell'economia statunitense al momento della scrittura. Mentre la pandemia allenta la sua morsa sull'attività occupazionale, i datori di lavoro sono in competizione per i lavoratori, anche se le prospettive di una lieve recessione si rafforzano nelle prospettive a lungo termine. I dati dei salari non agricoli di venerdì prossimo riveleranno se il mercato del lavoro statunitense resiste alle difficoltà economiche.

Per quanto riguarda le altre notizie, il recente profit warning di Snapchat ha portato la società e altre mega-capitali tecnologiche sulle montagne russe del mercato azionario, in quanto gli investitori hanno preso in contropiede la società di social media. Il benchmark di volatilità VIX è salito di conseguenza e i futures azionari sembrano puntare al ribasso.

Prezzi spot del greggio

L'umore ribassista dei titoli tecnologici non si è trasmesso ai mercati del greggio, che rimangono decisamente rialzisti grazie all'aumento della domanda per i viaggi e i trasporti, oltre ai timori per la scarsità dell'offerta a causa degli eventi geopolitici in Ucraina. Anche i prezzi del gas naturale sono relativamente alti per le stesse ragioni.

Infine, oggi ci sono notizie da due importanti banche centrali. Il FOMC pubblicherà i suoi nuovi verbali e il discorso del governatore della Banca del Giappone Kuroda è previsto per oggi. Il dollaro USA potrebbe muoversi in caso di una retorica più aggressiva da parte della Federal Reserve. La Banca del Giappone ha mantenuto un atteggiamento accomodante, ma eventuali segnali di direzione opposta potrebbero far muovere il cross valutario dello JPY in seguito all'aumento dell'inflazione nella regione, spingendo la RBNZ ad aumentare il tasso d'interesse di riferimento dall'1,5% al 2%.

