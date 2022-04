La Banca del Canada si unisce alla politica aggressiva e la stagione degli utili solleva i mercati azionari

Aprile 14, 2022 16:13

Come previsto, la Banca del Canada ha aumentato il tasso d'interesse di riferimento dallo 0,5% all'1% nella sua decisione di aprile, unendosi alla posizione aggressiva internazionale della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra. Le banche centrali stanno agendo per contenere l'alta inflazione provocata da una ripresa economica globale dalla crisi della COVID-19 e dai timori geopolitici sull'offerta nei mercati del greggio.

Il CAD si è rafforzato contro il dollaro USA sulla notizia, creando la prospettiva di più rivalità e volatilità nella coppia durante il mese di maggio, quando la Federal Reserve dovrebbe aumentare la guida dei tassi di interesse USA all'1%.

La BCE si allontana dalla politica aggressiva

A differenza della Bank of Canada e della Federal Reserve, la BCE non sta inasprendo la sua politica, e molti si aspettano che la banca mantenga il suo tasso di interesse chiave allo 0% quando annuncerà la sua decisione oggi. L'Eurozona sta affrontando seri problemi a causa delle pressioni inflazionistiche e dei timori pubblici di una probabile recessione causata dal conflitto in Ucraina. Un aumento dei tassi d'interesse in queste circostanze potrebbe aumentare il rischio d'insolvenza nei mercati del credito alle famiglie e alle imprese. Potremmo vedere forti fluttuazioni nelle coppie di valute con l'euro se il mercato dovesse assistere a decisioni inaspettate da parte della banca centrale.

Inizio della stagione dei rapporti

Le borse globali sono salite con l'inizio della stagione dei resoconti, guidate dalle grandi compagnie di trasporto come Delta Airlines, che ha riportato gli utili del primo trimestre che hanno battuto le aspettative del mercato e ha anche previsto che la compagnia ricomincerà a fare profitti nei prossimi tre trimestri.

I rapporti P&L che vale la pena guardare oggi includono i giganti finanziari Wells Fargo & Co, Citigroup, Morgan Stanley e Goldman Sachs. I rapporti aziendali del settore finanziario potrebbero fornire importanti indicazioni sul reddito da interessi previsto per il prossimo trimestre.

Nei mercati delle materie prime, i prezzi del petrolio greggio non mostrano segni di declino. Gli analisti si aspettano che la domanda di petrolio greggio continui a crescere con l'aumento dei viaggi e l'eliminazione delle restrizioni precedentemente imposte in tutto il mondo a causa della COVID-19.

