Le azioni del peccato sono la risposta per battere l'inflazione nel 2022?

Febbraio 22, 2022 12:43

In un mondo in cui i fattori ambientali, sociali e gestionali (ESG) stanno giocando un ruolo sempre più significativo nel luogo in cui gli investitori collocano i loro soldi, la prospettiva di investire in azioni peccaminose - come le società di alcol e tabacco - può sembrare un po' tabù.

Tuttavia, mentre l'inflazione in tutto il mondo si fa sentire e le banche centrali dibattono sulla prospettiva di un aumento dei tassi d'interesse, i cosiddetti sin stocks soddisfano molti dei requisiti che gli investitori cercano in questi tempi incerti.

Quindi, quali sono questi requisiti? Anche se saranno diversi da investitore a investitore, possiamo evidenziare tre cose che la maggior parte cercherà nel clima attuale.

In primo luogo, e forse l'aspetto più importante, gli investitori sono alla ricerca di aziende affidabili, che abbiano un buon rendimento e continuino a generare flussi monetari indipendentemente dall'ambiente economico prevalente; cercano la prevedibilità in mezzo all'incertezza.

In secondo luogo, con l'aumento dell'inflazione, crescono anche i costi di produzione per le aziende, e se un'azienda non può trasferire questi costi crescenti al consumatore, allora i suoi profitti saranno ridotti. Gli investitori, quindi, cercano aziende con una forte politica dei prezzi che possono aumentarli se necessario.

In terzo luogo, le azioni che pagano un dividendo decente sono un enorme vantaggio. L'inflazione erode il potere d'acquisto del vostro denaro, i pagamenti regolari dei dividendi combinati con la crescita del capitale lavorano insieme per compensare questo impatto.

Tre requisiti, tre punti per gli stock del peccato.

La domanda per la maggior parte dei prodotti realizzati dalle azioni del peccato è anelastica. In altre parole, indipendentemente da quello che succede nell'economia, le persone che sono così inclini continueranno a fumare e a bere, e resisteranno a quasi tutti gli aumenti di prezzo associati che possono arrivare. Inoltre, grazie ai sani flussi di cassa associati alla produzione di tali prodotti, molti titoli del peccato sono pagatori di dividendi affidabili e generosi.

Prendiamo ad esempio British American Tobacco (BAT), il cui rendimento attuale dei dividendi è del 6,4%. Non solo il produttore di sigarette ha recentemente aumentato il suo dividendo annuale, cosa che ha fatto per più di 20 anni, ma ha anche annunciato un programma di riacquisto di azioni per 2 miliardi di dollari - un segno di una società fiduciosa con un forte flusso di cassa.

Inoltre, il titolo del tabacco ha notevolmente sovraperformato il mercato finora quest'anno, guadagnando più del 23% su base annua rispetto all'aumento dell'1,4% del FTSE 100.

I titoli del peccato come BAT potrebbero essere in grado di continuare a beneficiare di un cambiamento nel comportamento degli investitori quest'anno e potrebbero rivelarsi un modo per gli investitori di battere l'inflazione nel 2022.

Naturalmente, ci sono dei rischi associati all'investimento in queste aziende. Continuando con l'esempio del tabacco, l'industria affronta requisiti normativi in costante cambiamento e aumenti di tasse e restrizioni sui loro prodotti. Inoltre, i ben pubblicizzati effetti nocivi delle sigarette sulla salute hanno portato con successo a una diminuzione del numero di fumatori in tutto il mondo.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - British American Tobacco (BATS) Grafico giornaliero. Intervallo di date: 20 ottobre 2020 - 21 febbraio 2022. Data di acquisizione: 21 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - British American Tobacco (BATS) Grafico settimanale. Intervallo di date: 20 agosto 2015 - 21 febbraio 2022. Data di acquisizione: 21 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Investi con Admirals

Con un conto Invest.MT5 di Admirals, puoi acquistare azioni di British American Tobacco e oltre 4.300 altre azioni di 15 delle maggiori borse mondiali! Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi stesso:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: