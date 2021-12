Le azioni minerarie crollano dopo i risultati delle elezioni in Cile

Dicembre 21, 2021 15:52

Ieri, le continue preoccupazioni per la rapida diffusione dell'Omicron hanno influenzato i mercati globali, con la maggior parte dei principali indici azionari in calo, poiché le azioni hanno assorbito il peso dell'incertezza in corso.

Tra le maggiori vittime della sessione ci sono state diverse società minerarie, tra cui il produttore di rame britannico Antofagasta e il più grande produttore di litio al mondo, la società cilena Sociedad Química y Minera (SQM).

Sia Antofagasta che SQM operano in Cile, ed entrambe sono scese rispettivamente del 5,51% e del 15,26% ieri. Questi cali hanno seguito i risultati delle elezioni di domenica, in cui il candidato di sinistra Gabriel Boric è stato eletto per diventare il più giovane presidente del Cile.

Le politiche proposte dal presidente eletto includono l'aumento delle tasse sulle società minerarie e la limitazione dei progetti che danneggiano l'ambiente. Se attuate, entrambe queste politiche potrebbero rendere la vita difficile alle compagnie minerarie che operano in Cile in futuro, da qui la reazione negativa del mercato.

Inoltre, Boric ha anche dichiarato il suo desiderio di creare una corporazione nazionale del litio di proprietà dello stato per occuparsi dello sviluppo dell'industria del litio del paese, il che potrebbe rappresentare una minaccia per SQM.

Ci si aspetta un'ulteriore volatilità per entrambe le società nelle prossime sessioni, poiché il mercato attende notizie sulle scelte del governo del presidente eletto. In base al segnale che questo manda al mercato su come il paese sarà governato in futuro, potremmo vedere ulteriori cali in entrambi questi titoli minerari.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Antofagasta Daily Chart. Intervallo di date: 23 aprile 2021 - 20 dicembre 2021. Data di acquisizione: 21 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione quinquennale del prezzo delle azioni Antofagasta:

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Antofagasta Grafico settimanale. Intervallo di date: 28 giugno 2015 - 20 dicembre 2021. Data di acquisizione: 21 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Sociedad Quimica y Minera de Chile Grafico giornaliero. Intervallo di date: 20 aprile 2021 - 20 dicembre 2021. Data di acquisizione: 21 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione quinquennale del prezzo delle azioni della Sociedad Quimica y Minera

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Sociedad Quimica y Minera de Chile Grafico settimanale. Intervallo di date: 7 giugno 2015 - 20 dicembre 2021. Data di acquisizione: 21 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

