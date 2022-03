Mentre il rublo e le azioni delle compagnie aeree scendono, i prezzi del petrolio continuano a salire

Marzo 02, 2022 15:17

Ieri, il rublo russo ha continuato la sua traiettoria al ribasso, scendendo più del 6,6% contro il dollaro USA e, questa mattina, ha continuato a scivolare, essendo sceso di un ulteriore 5,6% al momento della scrittura.

In soli tre giorni, il rublo è sceso di quasi il 30% contro il verdone.

Nel frattempo, mentre il rublo scende, il petrolio si muove inesorabilmente nell'altra direzione. Il greggio Brent, che ha trascorso diversi giorni in bilico intorno ai 100 dollari al barile, ieri è salito del 9,5% e questa mattina ha superato i 110 dollari al barile.

Nel mercato azionario, Wall Street ha chiuso clamorosamente più in basso ieri, mentre l'incertezza continua a far sentire la sua presenza. L'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno chiuso entrambi al ribasso di circa l'1,6%, e il Dow Jones è sceso quasi dell'1,8%.

Tra i molti settori che hanno registrato perdite nel mercato azionario ieri, le compagnie aeree sono state colpite peggio della media.

Abbiamo già parlato di uno dei fattori che pesano sull'industria delle compagnie aeree in questo momento, i prezzi del petrolio. Con il petrolio attualmente ai massimi da otto anni, i prezzi più alti del carburante per le compagnie aeree probabilmente consumeranno i guadagni per il prossimo futuro.

A pesare sull'industria è anche l'attuale situazione geopolitica. Ieri sera, gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero chiuso il loro spazio aereo ai voli russi, seguendo le orme di Regno Unito, Canada e Unione Europea. Per ogni nazione che ha chiuso il suo spazio aereo ai voli russi, il Cremlino ha risposto chiudendo i voli di quella nazione dallo spazio aereo della Russia.

Queste mosse hanno fatto sì che alcune compagnie aeree siano state costrette a considerare rotte più lunghe e tortuose per offrire gli stessi servizi. United Airlines, per esempio, ha cancellato due voli diretti in India questa settimana per valutare come può continuare a servire questa destinazione senza attraversare lo spazio aereo russo.

Tutto questo arriva in un momento in cui l'industria delle compagnie aeree aveva iniziato a mostrare segni di ripresa dopo aver sopportato due anni difficili per mano della pandemia. I recenti aumenti del numero di passeggeri hanno fatto sì che molti si sentissero abbastanza ottimisti per i prossimi mesi estivi nell'emisfero settentrionale. Tuttavia, mentre il conflitto continua in Europa orientale e i prezzi del petrolio rimangono a livelli così alti, è difficile trovare un caso positivo per l'industria aerea in generale.

Ieri, United Airlines, Delta e American Airlines sono scese di oltre il 5,5% mentre, nel Regno Unito, International Consolidated Airlines (IAG) e easyJet sono scese rispettivamente dell'8,4% e del 9,4%, anche se IAG ha recuperato alcune di queste perdite questa mattina.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - United Airlines Daily Chart. Intervallo di date: 21 ottobre 2020 - 1 marzo 2022. Data di acquisizione: 2 marzo 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - United Airlines Grafico settimanale. Intervallo di date: 16 agosto 2015 - 1 marzo 2022. Data di acquisizione: 2 marzo 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

