I titoli Meme AMC e GameStop chiudono ai minimi degli ultimi mesi

Dicembre 14, 2021 11:16

Stiamo assistendo alla fine della mania dei titoli meme?

In una settimana in cui la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Inghilterra devono annunciare le loro ultime decisioni sui tassi di interesse, due titoli meme hanno fatto notizia lunedì - per niente in maniera positiva.

AMC e GameStop hanno affrontato una sessione difficile ieri, precipitando rispettivamente del 14% e dell'11%, continuando un declino iniziato a novembre, con le perdite da un mese all'altro che superano il 30%.

Il forte calo di entrambi i titoli si è verificato nel mezzo di un più ampio sell-off del mercato di ieri, mentre le preoccupazioni riguardanti la variante Omicron di Covid-19 persistono. Tuttavia, AMC e GameStop sono state due delle maggiori vittime, chiudendo ai loro livelli più bassi da maggio e marzo rispettivamente.

Nonostante le recenti performance, GameStop è ancora in crescita di oltre il 615% dall'inizio dell'anno (YTD), mentre AMC non è lontana dal 1000% nel corso dell'anno.

Questi guadagni fenomenali sono arrivati dopo che eserciti di trader retail si sono coordinati sui siti di social media e hanno preso di mira i titoli, così come molti altri, che al tempo erano pesantemente allo scoperto.

Tuttavia, gli azionisti di entrambe le società sono stati destinatari di cattive notizie nell'ultima settimana. Nel caso di AMC, il calo di lunedì ha seguito una caduta di quasi il 7% venerdì, dopo che il CEO della società, Adam Aron, e il CFO, Sean Goodman, hanno venduto più di 10 milioni di dollari di azioni tra loro. Il CEO Aron aveva già venduto circa 25 milioni di dollari di azioni nel mese precedente.

In totale, Aron ha riferito di aver venduto 937.500 azioni in poco più di un mese, portando la sua attuale posizione nella società a sole 96.000 azioni, anche se questa cifra non include 2,9 milioni di azioni che sono emettibili in futuro sulla base di obiettivi di performance. Per quanto riguarda il CFO Goodman, la sua vendita di venerdì ha rappresentato tutte le sue 18.316 azioni nella società - anche se, di nuovo - questo numero non include 589.000 azioni di emissione basate sul servizio continuato e sugli obiettivi di performance.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - AMC Entertainment Holdings Grafico giornaliero. Intervallo di date: 13 aprile 2021 - 13 dicembre 2021. Data di acquisizione: 14 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura.



Performance quinquennale di AMC:

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - AMC Entertainment Holdings Grafico giornaliero. Intervallo di date: 31 maggio 2015 - 13 dicembre 2021. Data di acquisizione: 14 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura.



Per quanto riguarda GameStop, la società ha pubblicato risultati trimestrali non proprio favorevoli la scorsa settimana. Nonostante le entrate totali siano aumentate di quasi il 30% anno per anno (YOY) a 1,3 miliardi di dollari, hanno riportato una perdita netta di 105,4 milioni, o 1,39 dollari per azione, rispetto a una perdita netta di 18,8 milioni, o 0,29 dollari per azione, nello stesso trimestre dello scorso anno.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - GameStop Corp. Grafico giornaliero. Intervallo di date: 14 aprile 2021 - 13 dicembre 2021. Data di acquisizione: 14 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Performance quinquennale di GameStop:

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - GameStop Corp. Grafico settimanale. Intervallo di date: 14 giugno 2015 - 13 dicembre 2021. Data di acquisizione: 14 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



