La lettura delle attività industriali cinesi raggiunge i massimi degli ultimi 11 anni a febbraio

Marzo 01, 2023 15:45

La maggior parte dei mercati dell'Asia e del Pacifico è in rialzo oggi, grazie all'analisi di una serie di dati economici positivi da parte di investitori e operatori. L'Ufficio nazionale di statistica cinese (NBS) ha annunciato che il PMI manifatturiero è salito a 52,6 a febbraio, il livello più alto registrato negli ultimi undici anni. Un rapporto dell'Australian Bureau of Statistics (ABS) ha mostrato che il PIL del Paese è cresciuto dello 0,5%, su base trimestrale, nell'ultimo trimestre del 2022.

PMI manifatturiero e dei servizi ISM negli Stati Uniti

L'ISM pubblicherà i dati relativi ai PMI manifatturieri (01.03) e dei servizi (03.03) degli Stati Uniti a febbraio. Alcuni analisti di mercato osservano che queste nuove serie di dati potrebbero far luce sull'andamento dell'economia statunitense nel secondo mese del 2023.

Secondo le previsioni, il PMI manifatturiero dovrebbe attestarsi a 48,0 mentre quello dei servizi dovrebbe attestarsi a 54,5. Il presidente del comitato di indagine sulle imprese manifatturiere dell'ISM ha osservato in un rapporto che "ci sono chiare prove di un ammorbidimento della domanda. Sapevamo che la prima metà (del 2023) sarebbe stata un po' difficile, ma non si può ancora dire che abbiamo toccato il fondo".

Rapporto giapponese sull'IPC di Tokyo

L'Ufficio di Statistica giapponese pubblicherà giovedì il rapporto sull'IPC di Tokyo di febbraio. L'IPC di Tokyo misura la variazione dei prezzi di beni e servizi acquistati dai consumatori nella capitale del Giappone. Gli economisti si aspettano che a febbraio l'IPC di Tokyo si attesti al 4,1% su base annua. Nel mese di gennaio l'IPC annuale di Tokyo si è attestato al 4,4%, in linea con le aspettative degli analisti.

Commerzbank: Inflazione USA troppo alta

Un rapporto pubblicato da Commerzbank suggerisce che le speranze di un rapido ulteriore calo del tasso di inflazione statunitense non si sono concretizzate. Gli analisti della banca hanno scritto che " la nostra revisione su diverse misure core suggerisce che il trend dell'inflazione è probabilmente ancora superiore al 4%, ben al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed". La Fed spera che gli effetti dei rialzi dei tassi non si siano ancora manifestati a causa dei consueti ritardi nel loro impatto. Se ciò non accade, è evidente che la Fed non ha raffreddato a sufficienza la domanda. Sarebbe quindi probabile un numero di rialzi dei tassi significativamente maggiore rispetto a quanto previsto in precedenza (la nostra previsione: tre ulteriori rialzi entro giugno di 25 punti base ciascuno al 5,50% per la fascia superiore dell'intervallo obiettivo)."

Svizzera: Nessuna recessione nel 2023?

La Segreteria di Stato per l'Economia (SECO) ha annunciato una crescita economica pari a zero nell'ultimo trimestre del 2022, citando la difficile situazione internazionale che ha colpito le esportazioni e il settore manifatturiero. Nel rapporto pubblicato dalla SECO si legge che "mentre l'industria chimica e farmaceutica, meno sensibile al ciclo, ha registrato un'ulteriore crescita.... gli altri settori industriali hanno subito una contrazione".

Commentando lo stato dell'economia svizzera, il capo della Direzione Politica Economica della SECO ha dichiarato che "nella prospettiva attuale non mi aspetto una recessione". Il governo, che in precedenza aveva previsto un'espansione dell'economia svizzera dell'1,0% nel 2023 e dell'1,6% nel 2024, dovrebbe pubblicare le sue previsioni aggiornate per quest'anno il 16 marzo.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading live.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.