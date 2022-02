D'altra parte, gli indici azionari su entrambi i lati dell'Atlantico hanno avuto sessioni positive, recuperando dopo le perdite del giorno precedente.

Il FTSE 100, l'IBEX 35 e il DAX 40 hanno guadagnato rispettivamente l'1,03%, l'1,68% e l'1,98%, e hanno continuato a salire questa mattina.

A Wall Street, i titoli tecnologici hanno guidato tutti e tre i principali indici, con il Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq che hanno guadagnato rispettivamente l'1,22%, l'1,58% e il 2,53%.

Nel frattempo, la stagione degli utili sta per finire, con 370 delle società dell'S&P 500 che hanno già pubblicato i risultati.

Ieri sera, alla chiusura del mercato, Airbnb ha riportato i risultati del quarto trimestre che hanno superato le aspettative e ha previsto un'altra forte performance nel primo trimestre.

La società ha riportato un fatturato di 1,53 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) di 8 centesimi, rispetto ai 1,46 miliardi di dollari e ai 4 centesimi che erano stati previsti dagli analisti di Wall Street.

Mentre Airbnb è stato inizialmente colpito duramente dalla pandemia, ha beneficiato di una variazione della domanda da parte dei consumatori che non sono più costretti a lavorare in un ufficio. Poiché il numero di persone che lavorano da casa è aumentato dall'inizio della pandemia, Airbnb ha notato un aumento dei clienti che prenotano alloggi più vicini a casa dove rimangono per periodi più lunghi per lavorare in remoto.

Airbnb si trova in una posizione unica per beneficiare di questa nuova categoria di viaggi. Inoltre, con l'allentamento delle restrizioni di viaggio internazionali e la ripresa del settore turistico, Airbnb potrebbe anche approfittare dei turisti che non sono ancora a loro agio a socializzare con altri ospiti negli hotel, preferendo il proprio spazio per motivi di salute.

Airbnb ha inoltre annunciato che le prenotazioni per il trimestre in corso dovrebbero superare significativamente i livelli pre-pandemia per la prima volta dall'inizio della pandemia, e hanno previsto un fatturato tra 1,41 e 1,48 miliardi di dollari, significativamente superiore al consensus del mercato di 1,24 miliardi di dollari.

In risposta a questi risultati positivi - le azioni Airbnb, che hanno già guadagnato il 6,14% durante la sessione di ieri - sono salite di un ulteriore 3,10% nel pre-market trading.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Airbnb Grafico giornaliero. Intervallo di date: 10 dicembre 2020 - 15 febbraio 2022. Data di acquisizione: 16 febbraio 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Investi con Admirals

Con un conto Invest.MT5 di Admirals, puoi acquistare azioni di Airbnb e oltre 4.300 altre azioni di 15 delle maggiori borse mondiali! Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi stesso:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: