2022 Ultime notizie sul trading, Prospettive per il 2023

Dicembre 27, 2022 17:54

La fine di un anno volatile sui mercati finanziari è stata segnata dalla decisione della Cina di riaprire le frontiere ai viaggiatori stranieri.

La politica cinese di tolleranza zero nei confronti della COVID ha messo il Paese in isolamento fin dall'inizio della pandemia, ma l'8 gennaio la situazione cambierà con il requisito minimo di un test COVID negativo per i visitatori.

La notizia collega l'anno vecchio e l'anno nuovo con uno dei maggiori punti di riferimento dell'economia mondiale: la produttività della Cina. Anche se i tassi di crescita sono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia, la quota della Cina nel prodotto interno lordo (PIL) globale si è attestata quest'anno intorno al 19%. La Banca Mondiale prevede una crescita del PIL cinese del 2,7% per l'intero anno 2022.

Guardando al 2022, si è trattato di un anno di alti e bassi, in cui i mercati finanziari si sono allontanati dalle condizioni pandemiche e hanno affrontato l'impatto economico della guerra in Ucraina, a partire da un balzo dei prezzi delle materie prime, e gli sconvolgimenti dal lato dell'offerta nei mercati energetici.

1° trimestre: iniziano le pressioni inflazionistiche

Quando i programmi di vaccinazione COVID a livello mondiale hanno migliorato l'immunità alla malattia, le economie hanno iniziato a riprendersi e poi si sono impennate, provocando un aumento dell'inflazione. La guerra in Ucraina, iniziata alla fine di febbraio, ha creato ulteriori ostacoli all'inflazione. L'aumento dell'inflazione è stato presto seguito dal primo rialzo dei tassi di interesse dell'anno da parte della Federal Reserve, a marzo.

Il dollaro USA si è rafforzato grazie all'aumento dei tassi d'interesse e ha prevalso sulle altre valute in un trend che è durato per la maggior parte dell'anno. I settori finanziario ed energetico sono stati sostenuti dall'aumento dei tassi di interesse e dall'impennata dei prezzi del greggio.

Le aziende hanno iniziato a riassumere i dipendenti e il mercato del lavoro ha iniziato a restringersi.

2° trimestre - I prezzi troppo alti del petrolio trascinano la crescita

Altre parti dell'economia mondiale non sono andate altrettanto bene. Mentre l'inflazione pesava sui costi di produzione e di costruzione, i prezzi di altre materie prime hanno iniziato a salire di pari passo con il greggio. Le prospettive di liquidità per le imprese e i consumatori sono diventate più costose con l'aumento dei costi di finanziamento.

Le banche centrali, tra cui la Banca d'Inghilterra (BoE) e la Reserve Bank of Australia (RBA), hanno iniziato a reagire all'inflazione a due cifre aumentando i tassi d'interesse, seguendo il percorso da falco della Federal Reserve. Il solido mercato del lavoro è stato uno dei venti sotto le ali delle banche centrali.

Nel frattempo, i mercati azionari statunitensi, asiatici ed europei sono diventati più volatili, poiché i costi di finanziamento hanno pesato sul sentimento degli investitori e le offerte pubbliche iniziali (IPO) sono state rinviate o annullate.

3° trimestre - La BCE si unisce alla staffetta dei rialzi dei tassi

A luglio, la Banca centrale europea (BCE) si è unita alla Federal Reserve e alla BoE per aumentare il tasso di interesse di riferimento per la prima volta in 11 anni. La BCE era stata cauta nell'evitare di danneggiare ulteriormente le prospettive di crescita dell'UE a causa della guerra in Ucraina, ma alla fine ha battuto ciglio di fronte all'impennata dell'inflazione.

4° trimestre - Mercati azionari in crisi

Le politiche delle banche centrali dell'UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno iniziato a dare i loro frutti sotto forma di una riduzione dell'inflazione. La Federal Reserve si è impegnata a mantenere il suo obiettivo di inflazione al 2%, pur riconoscendo i pericoli di una recessione. L'aumento dei tassi di dicembre della banca centrale è stato inferiore a quelli precedenti, riflettendo in parte l'allentamento della pressione al ribasso dei prezzi del greggio sull'inflazione.

Le azioni globali hanno continuato a indebolirsi in un mercato orso caratterizzato da brevi rally durante la stagione degli utili e da un sentimento generale di cautela a causa dei timori di recessione che hanno inibito la propensione al rischio.

In quattro trimestri di inflazione ostinata e di variazioni dei tassi di interesse, due banche centrali sono rimaste relativamente dovish: la Bank of Japan (BoJ) e la People's Bank of China (PBoC), dopo aver registrato tassi di inflazione più miti rispetto ad altri Paesi.

Prospettive per il 2023

È difficile prevedere cosa accadrà nel 2023, ma sarebbe saggio aspettarsi che l'incertezza sarà un tema costante. Ci sono altri temi che probabilmente persisteranno, a cominciare dalla determinazione delle principali banche centrali a contenere l'inflazione con tassi di interesse più elevati.

Secondo la Banca Mondiale, il prossimo anno l'economia cinese dovrebbe registrare una ripresa del 4,3%. Le prospettive più rosee potrebbero anche risollevare il sentiment degli investitori dall'attuale crollo al momento della scrittura.

La guerra in Ucraina sembra avviarsi verso il traguardo di un anno a febbraio, a meno che non si concretizzi prima l'auspicata tregua o un accordo di pace.

Poiché l'aspettativa prevalente è di una recessione nel 2023, potrebbero esserci pressioni sulla crescita del mercato del lavoro, a partire dagli Stati Uniti, dove i tassi d'interesse sono superiori a quelli delle altre grandi economie.

Principali valute

La Federal Reserve ha assunto la posizione più falco nei confronti dell'inflazione, quindi è improbabile che la banca centrale metta un freno alla stretta monetaria fino al raggiungimento del tasso obiettivo del 2%. Ciò implica che i cross valutari del dollaro potrebbero rimanere sotto pressione a causa di un dollaro forte. La coppia USDJPY potrebbe rimanere volatile fino al 2023, data la divergenza di politica monetaria tra Stati Uniti e Giappone.

La stretta monetaria della BCE e della BoE ha sostenuto l'EUR e la GBP e questa tendenza potrebbe continuare se le banche centrali continueranno ad aumentare i tassi di interesse. Le valute più forti comportano altri rischi notevoli, a partire dalla pressione sulle esportazioni e dall'aumento del deficit commerciale già registrato nel Regno Unito e nell'UE.

Materie prime

Nel 2022 la commodity principale è stata il petrolio e il suo effetto sui prezzi della maggior parte dei settori dell'economia. La situazione è cambiata verso la fine dell'anno, quando i prezzi del greggio sono scesi bruscamente, soprattutto a causa dei timori di recessione.

Se i prezzi del greggio dovessero rimanere bassi, ciò potrebbe sostenere la domanda di altre materie prime che risentono dell'aumento dei costi di trasporto, soprattutto da parte di Paesi come l'Australia che si basano sulle esportazioni minerarie.

Mercati azionari

Si prevede che i mercati azionari resteranno sotto pressione nel breve-medio termine per adattarsi all'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'UE. Anche le divergenze politiche tra Stati Uniti e Giappone potrebbero influenzare la propensione all'investimento e l'orientamento se il dollaro USA tornerà a rafforzarsi.

Settori come quello dei chip per semiconduttori hanno attraversato una fase di scarsità e di eccesso di offerta nell'arco di un anno, ma la domanda è in crescita grazie al crescente interesse per l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale mista e altri titoli del metaverso.

Per concludere, un aspetto positivo è che la pandemia sta rapidamente diventando un ricordo e, salvo imprevisti, una volta che l'inflazione sarà sotto controllo e i tassi di interesse si saranno stabilizzati, l'economia globale potrà concentrarsi sul rilancio della crescita.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading in diretta.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.