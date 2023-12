Fókuszban az NFP jelentés, a BoC dönt a kamatokról

December 06, 2023 13:52

Pénteken esedékes az US Nonfarm Payrolls (NFP) jelentés, amely kiemelkedik a hét hátralévő részére vonatkozó fontos pénzügyi adatok közül. A kedden közzétett legfrissebb amerikai álláshirdetések és munkaerő-forgalmi felmérés (JOLTS) kimutatta, hogy a megnyílt állások aránya a munkanélküliek számához viszonyítva 1,34-re csökkent, ami az elmúlt két és fél év legalacsonyabb értéke.

A munkaerőpiaci feltételek szerepet játszanak a Federal Reserve monetáris politikai döntéseiben. Míg egyes elemzők úgy vélik, hogy a Fed igazgatótanácsa jelentős kamatcsökkentést tervez 2024-re, a Blackrock közgazdászai szerint nem biztos, hogy ez a forgatókönyv fog megvalósulni. A Blackrock vezető befektetési elemzője, Wei Li újságíróknak nyilatkozva megjegyezte, hogy „valaminek komolyan el kell romlania ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Tehát úgy gondoljuk, hogy a Fed csökkenteni fogja a kamatokat, valószínűleg a jövő év második felében, de az, hogy hány csökkentést hajtanak végre, jóval kevesebb lesz a régi gazdasági ciklusokhoz, régi recessziókhoz képest.”

Ausztráliában a GDP növekedési üteme 2023 harmadik negyedévében 2,1%-os volt, ami megegyezik a második negyedévi adattal és meghaladja az elemzői várakozásokat. Az Ausztrál Statisztikai Hivatal (ABS) jelentése a vártnál erősebb növekedést a „kormányzati kiadásoknak és tőkebefektetéseknek” tulajdonította.

BoC kamathatározat

A Bank of Canada a nap folyamán jelenti be kamatdöntését. A közgazdászok úgy vélik, hogy a BoC nem fogja megemelni a hitelfelvételi költségeket, mivel a különböző adatok azt mutatják, hogy az infláció csökken és a munkaerőpiacon is érezni kezdtek az év első felében meghozott monetáris politikai szigorítások.

Piaci elemzők úgy vélik, hogy a BoC valamikor 2024 második negyedévében csökkenti majd a kamatokat. A közelgő kamatdöntéssel kapcsolatban a CIBC közgazdászai azt írták, hogy „ha a kormányzó ragaszkodik ahhoz a nézetéhez, hogy recesszióra nincs szükség, a 2%-os fogyasztói árindex eléréséhez nem tud kamatnyomást gyakorolni egy olyan gazdaságra, amely az előző két negyedévben már nulla átlagos növekedést mutatott. Szinte könnyű elfelejteni, hogy a jegybanknak kamatdöntést kell bejelentenie, mert egyáltalán nincs okunk arra számítani, hogy a kamatlábak ezen a ponton megmozdulnak.”

Az USA novemberi NFP jelentése

Péntek délután a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) közzéteszi a novemberi adatokat a nem a mezőgazdasági szektorban foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan. Az NFP jelentést mindig nagy várakozás övezi, mivel ez tükrözi az ország munkaerőpiaci helyzetét és viszonyait. A piacok arra számítanak, hogy az NFP mutatója 185 000 lesz, ami magasabb az októberi 150 000-nél.

A vártnál magasabb adat erősítheti az amerikai dollárt, mivel az elemzők úgy vélik, hogy a Federal Reserve átértékelheti kamatterveit, bár a legtöbb közgazdász szerint a testület 2024 első negyedévében kamatcsökkentést fontolgat. A várható NFP adat azt mutatná, hogy a munkaerőpiacot érintették a monetáris szigorítási intézkedések.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről és teszteld kereskedési stratégiáidat ingyenes demo számlán!

Nyiss demo számlát Kereskedj virtuális környezetben Nyiss demo számlát

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.