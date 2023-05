Olajárak: Talány 2023-ban

Május 04, 2023 22:00

A közelgő recessziótól való félelmek növekedése és a piacokat gyötrő bizonytalanság miatt az olajárak ingadoznak. Az olaj az egyik olyan energiafajta, amely elősegíti az ipar növekedését és befolyásolja a fogyasztói árakat. Az infláció a világ számos országában jelentősen megnőtt a magas energiaárak következtében.

Cikkünk célja, hogy hasznos információkat nyújtsunk az olaj kereskedésről és az olajárakról, hogy segítsünk megérteni, mi történik az olajpiacon. Ha kezdő kereskedő vagy, javasoljuk, hogy olvasd el részletes útmutatónkat: „Olaj kereskedés kezdőknek 2023-ban".

Az OPEC+ célkeresztbe került

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a szövetséges olajtermelő országok olyan kormányok és szervezetek célkeresztjébe kerültek, amelyek nem értenek egyet a kitermelés csökkentésével kapcsolatos döntésekkel. Az OPEC+ politikákkal kapcsolatos észrevételek az olajárak alacsonyan tartásának szükségességére összpontosultak, ami hozzájárulhat a fogyasztói árak csökkenéséhez.

Másrészt úgy tűnik, hogy az OPEC+ tisztviselői készen állnak arra, hogy kövessék a szervezet stratégiáját, és olyan szinten tartsák az olajárakat, amely a tagok számára előnyös lenne. Haitham Al Ghais, az OPEC főtitkára a múlt héten azt mondta, hogy az OPEC és az OPEC+ nem célozza meg az olajárakat. Al Ghais azt nyilatkozta újságíróknak, hogy az ujjal mutogatás és a szervezet tevékenységének hamis bemutatása kontraproduktív, hozzátéve, hogy „az olajat hibáztatni az inflációért téves és technikailag pontatlan, tekintve, hogy más okok is hozzájárultak az inflációhoz”.

Az OPEC főtitkára megjegyezte, hogy a Nemzetközi Energiaügynökségnek (IEA) nem szabad aláásnia az olajipari jövőbeni befektetéseket, mert az további piaci turbulenciákat okozhat.

A termeléscsökkentés ellenére az olajárak 2023-ban csökkennek

A Bloomberg május 4-i jelentése szerint bár az OPEC+ előrelépett a kitermelés csökkentésével, az olajárak idén 14%-kal csökkentek. A közgazdászok szerint a recessziós félelmek és a lassú gazdasági növekedés rontja az olajkeresletet. Az ANZ piaci elemzői megjegyezték, hogy „a főbb gazdaságok gyengülő gazdasági növekedésével kapcsolatos aggodalmak miatt a nyersanyagok további lefelé irányuló nyomás alá kerültek; A hangulat valószínűleg továbbra is gyengébb lesz az olajpiacon.”

Május 3-án az amerikai jegybank a közgazdászok által előre jelzett újabb kamatemelést jelentett be. Alig néhány órával a döntés bejelentése előtt a West Texas Intermediate (WTI) 5,1%-kal 68,29 dollárra esett hordónként, míg a Brent 4,7%-kal 71,80 dollárra csökkent, ami több mint tizenkét hónapja a legalacsonyabb szint.

Az 5 nagy olajtársaság előnye

Az 5 nagy olajtársaság (Total, Shell, BP, Exxon, Chevron) rekordösszegű, csaknem 200 milliárd dolláros össznyereségről számolt be 2022-ben. A 2022-es lendület 2023-ban is folytatódik, mivel a Shell május 3-án bejelentette a vártnál erősebb első negyedéves profitot, felülmúlva az elemzői várakozásokat. A Shell vezérigazgatója, Wael Sawan elmondta, hogy a vállalat „erős eredményeket és robusztus működési teljesítményt ért el a folyamatos ingadozások hátterében, miközben továbbra is létfontosságú biztonságos energiaellátást nyújtott.”

Május 2-án a BP közzétette 2023. első negyedévi eredményjelentését, amely a vártnál erősebb profitot mutatott az első negyedévben (4,96 milliárd dollár a várt 4,3 milliárd dollárral szemben), és a vezérigazgató a kísérő nyilatkozatában megjegyezte, hogy „ez az erős teljesítmény és stratégiai szállítás negyedéve volt, mivel továbbra is a biztonságos és megbízható működésre összpontosítunk. És ami még fontosabb, továbbra is a részvényesek számára nyújtunk szolgáltatásokat fegyelmezett befektetésekkel, a nettó adósság csökkentésével és a növekvő osztalékkal.”

A közgazdászok megpróbálják megfejteni az olajárak rejtvényét

Egyes közgazdászok szerint az olajárak esnek, bár a készletek száma is csökken. A Standard Chartered nyersanyagelemzői megjegyeztékk, hogy a termeléscsökkentések nem csillapítják a gyenge gazdasági növekedés és az emelkedő kamatlábak kombinációjával kapcsolatos félelmeket. Jelentésükben azt is kijelentették, hogy a megszorítások végül megszüntetik a globális piacokon felhalmozódott többletet, és előrejelzésük szerint ez idén novemberre megtörténhet, ha az OPEC részéről semmi más nem változik.

A Goldman Sachs (GS) közgazdászai úgy vélik, hogy az energiarészvények általában profitálhatnak a kínai piac megnyitásából. A GS stratégáinak előrejelzése szerint a Brent és a WTI kőolaj 23%-kal emelkedhet és hordónkénti áruk 100 és 95 dollár közelébe kerülhet a következő 12 kereskedési hónapban.

A rekord olajnyereség reakciókat vált ki

A rekord profitadatok megörvendeztették a befektetőket, de más frakciók – például politikusok és környezetvédők – részéről is visszahatást váltottak ki, akik úgy gondolják, hogy az olajtársaságoknak a túlzott bevételeik egy részét vissza kellene adniuk közösségeknek. Szerintük ennek egyik módja a nyereséget terhelő váratlan adó.

A Saudi Aramco vezérigazgatója, Amin Nasser februárban azt nyilatkozta a CNBC újságíróinak, hogy a megújuló erőforrásokba való befektetéshez pénzre lesz szükség, így az olajnyereség adója rossz ötlet lehet. „Azt mondanám, nem hasznos nekik [annak érdekében], hogy további befektetéseik legyenek. Be kell fektetniük az ágazatba, növelniük kell az üzletet, alternatívákba és a hagyományos energiába, és segíteni kell őket.”

Olaj kereskedés és kockázatkezelés

Az olajár ingadozása sok tényezőtől függ. Számos módja van az olaj befektetésnek vagy az olaj kereskedésnek, például olajtársaságok részvényeibe és olaj ETF-ekbe való befektetés, vagy akár kőolaj CFD-kkel való kereskedés. Kezdő kereskedőként azonban figyelnünk kell, hogyan kezeljük költségvetésünket, és ami még fontosabb, a kockázatokat. A rossz döntések a tőke elvesztéséhez vezethetnek, ami veszélyeztetheti pénzügyi terveinket és céljainkat.

A kockázatkezelési eszközök használatával a tévedések okozta negatív hatások minimalizálhatók. A brókerek oktatási anyagok széles skáláját kínálják, beleértve az e-könyveket, webináriumokat és tapasztalt szakemberek által írt útmutató cikkeket. A tudás hatalom, ezért szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontos felkészülni, ha a piacok ellenünk mozdulnának. A kockázat csökkentése némi nyugalmat és kevesebb szorongást eredményezhet, miközben lehetővé teszi, hogy élvezzük a kereskedési élményt.

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.