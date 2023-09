Hongkongi dollár kereskedés: Mit érdemes tudni?

Szeptember 15, 2023 19:49

Hongkong azon helyek egyike, ahol a Kelet találkozik a Nyugattal. Délkelet-Kínában található, 150 évig brit gyarmat volt, de most Kínához tartozik és egyedülálló köteléket épít ki. Még Hongkong valutáját is hongkongi dollárnak (HKD) hívják. A hongkongi dollár kereskedés ismerősebb lehet az ázsiai kereskedők számára, az azonban biztos, hogy a hongkongi dollár kereskedés nem annyira népszerű, mint a főbb valuták, amelyekkel naponta kereskednek a globális piacon. Hongkong gazdasága azonban ellenálló, mivel a város továbbra is az ázsiai kontinens egyik gazdasági hatalmi központja.

Cikkünkben megosztunk néhány érdekes információt a hongkongi dollár kereskedéssel kapcsolatban, valamint szó lesz arról is, hogyan befolyásolják a hongkongi dollár értékét a végrehajtott gazdaságpolitikák.

A hongkongi dollár (HKD) és a hongkongi gazdaság

Ahogy korábban említettük, Hongkong 1841 és 1997 között brit gyarmat volt. Az Egyesült Királyság kormánya beleegyezett abba, hogy az új területek bérleti szerződésének 1997. évi lejáratakor a teljes területet Kínának adja át. Ennek eredményeként Hongkong különleges közigazgatási régióvá (SAR) vált legalább 2047-ig. Vannak, akik úgy gondolkák, hogy Hongkong az a hely, ahol a kínai életértékek találkoznak a nyugati gazdasági szabadsággal és törvénykezési elképzelésekkel.

A Reuters által közzétett jelentés szerint Hongkong kormánya a korábbi 3,5-5,5%-ról 4-5%-ra módosította 2023-ra vonatkozó növekedési előrejelzését. A kormány közgazdászai a mellékelt közleményben megjegyezték, hogy a nehéz világgazdasági környezet továbbra is hatással lesz az exportra, de "az év hátralévő részében továbbra is a beutazó turizmus és a magánfogyasztás marad a gazdasági növekedés fő hajtóereje".

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) elemzői szerint míg 2022-ben a gazdaság megtorpant, 2023-ban a növekedés éve várható. Az IMF jelentés megjegyzi: „A gazdasági fellendülés Hongkong KKT-ben 2022-ben megtorpant egy jelentős COVID járványt és az Egyesült Államok monetáris politikájának szigorítását követően. 2023-ban azonban az előrejelzések szerint a reál GDP 3,5%-kal fog növekedni. Mérsékelt bérnyomás mellett a fogyasztói árindex infláció 2023 végére fokozatosan körülbelül 2,25%-ra fog emelkedni.”

Az 1993-ban alapított Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Hongkong központi banki intézménye. A HKMA fő célja a valutastabilitás megőrzése a kapcsolt árfolyamrendszer keretein belül, a pénzügyi rendszer stabilitásának és integritásának elősegítése, valamint Hongkong nemzetközi pénzügyi központi státuszának megőrzése.

A hongkongi dollár Hongkong hivatalos pénzneme. Hongkongban a fizetőeszközt a kormány és három helyi bank bocsátja ki a HKMA felügyelete alatt. A hongkongi dollár több mint 40 éves múltra visszatekintő megállapodás alapján az amerikai dollárhoz van kötve. Néhányan nem tudják, hogy a hongkongi dollárt a szomszédos Makaóban is használják, mivel az a makaói patacához (MOP) van kötve.

Mit gondolnak az elemzők a hongkongi dollár teljesítményéről?

Ami a teljesítményt illeti, a hongkongi dollárnak nehéz időszaka volt az elmúlt hetekben. Augusztusban a hongkongi fizetőeszköz 0,6%-ot veszített értékéből az amerikai dollárral szemben. Ez volt az elmúlt 38 év legrosszabb havi teljesítménye. Hongkongban emelkednek a kamatlábak, mivel monetáris politikája összhangban van az Egyesült Államok jegybankjának politikjával, mivel a hongkongi dollár az amerikai dollárhoz van kötve.

A kereskedők körében az egyik legnépszerűbb index, a hongkongi Hang Seng index is jelentős ingadozásokat szenvedett el az év első felében. Egyes közgazdászok szerint a kínai gazdasági fellendülés segíthet visszaszerezni az indexnek a stabilitást az év második felében.

Az ANZ Bank közgazdászai úgy vélik, hogy a hongkongi dollár tartalékvalutaként működhet a dedollarizáció közepette. Jelentésükben megjegyzik: „A HKD RMB-hez kötése nem ad hozzáadott értéket Kína fejlődéséhez, mivel már létezik a CNH piac. Ehelyett a HKD tartalékvaluta jelölt, amelyet a szilárd pénzügyi infrastruktúra és a szabadon átváltható árfolyamrendszer támogat. A HKD köteg egy „stabil érméhez” hasonlít, mivel értéke egy referenciaeszközhöz van kötve. A blokklánc technológia és az államkötvények tokenizálása növelni fogja a biztonsági minőséget és vonzóbbá teszi azokat azon befektetők számára, akik diverzifikációra törekednek a digitális korszakban a hagyományos dolláros rendszerrel szemben.”

A BNP Paribas közgazdászai a hongkongi dollár teljesítményét kommentálva és felszólítva Hongkongot, hogy kössék az ország dollárját a kínai renminbihez (RMB) a következőket írták jelentésükben: „Sokan úgy vélik, hogy Hongkongnak el kellene hagynia az amerikai dollárt és az RMB-hez való rögzítésre kellene váltania. Hongkong Kínával való növekvő gazdasági integrációja ellenére ez jelenleg nem tűnik tanácsos alternatívának, mivel a HKD kemény valuta nyitott tőkeszámlán, míg az RMB egy puha valuta zárt tőkeszámlán. A HKD-RMB kötés azt is jelenti, hogy Hongkongnak Kína monetáris politikáját kell követnie, ami nem lenne hiteles a nemzetközi bizalom megőrzéséhez, mielőtt a kínai monetáris politika irányítása beérne.”

Hongkongi dollár (HKD) kereskedés és kockázatkezelés

A hongkongi dollár Ázsia egyik legerősebb valutája, mivel Hongkong híres magas színvonalú pénzügyi szolgáltatásairól és rugalmas gazdaságáról. A hongkongi dollár kereskedés olyan kockázatokkal jár, amelyeket a kezdő kereskedőknek nem szabad figyelmen kívül hagyniuk. Rövid idő alatt nagy tőkeveszteség következhet be, így a folyamatos önképzés és informálódás rendkívül fontos, ha nem akarjuk veszélyeztetni pénzeszközeinket.

Elengedhetetlen kereskedési ismereteink mélyítése és a kockázatkezelési eszközök használatának elsajátítása. A brókerek oktatási eszközök széles skáláját kínálják a kereskedési technikák csiszolásához. Webináriumok, e-könyvek, cikkek, fundamentális és technikai elemzések állnak a kereskedők rendelkezésére.

A népszerű kereskedési platformok kockázatkezelési eszközökkel vannak felszerelve, így a kezdő kereskedőket nem érheti meglepetés, ha a piacok stratégiájukkal és céljaikkal ellentétesen mozognak. A stop loss megbízás vagy bármely más hasonló kockázatkezelési eszköz használatának elsajátítása megkímélhet a feleleges stressztől, így a kereskedési élményre koncentrálhatunk. A tudás a sikeres stratégia egyik kulcsa.

Nem szeretnél lemaradni a legfrissebb hírekről? Vedd fel könyvjelzőid közé az Admirals gazdasági naptárát, így sosem maradsz le a piacokat mozgató gazdasági eseményekről. Gyarapítsd tudásodat a pénzügyi piacok működéséről, tájókozódj a legfrissebb piacokat mozgató gazdasági hírekről, csatlakozz ingyenes webináriumainkra!

Ingyenes kereskedési webináriumok Gyarapítsd tudásodat szakértő kereskedőink webináriumain INGYENES REGISZTRÁCIÓ

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.