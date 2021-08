Heti piaci szemle: Kezdődik a Jackson Hole szimpózium

Augusztus 23, 2021 12:58

Kétségtelen, hogy ezt a hetet a várható Jackson Hole szimpózium ünneplése fogja jellemezni, mivel ez a találkozó némi fényt derít a szövetségi tartalék által kiváltott ösztönzők lehetséges kezdetére az infláció erőteljes növekedése miatt amelyet az Egyesült Államokat és a gazdasági fellendülést, amelyet a Covid-19 okozta súlyos válság leküzdése érdekében végrehajtott bővítési politikák generáltak. Jerome Powell várhatóan augusztus 27 -én, pénteken veszi át a szót, így nagyon figyelmesnek kell lennünk a beszédével kapcsolatban.

Jelenleg a hét azzal kezdődött, hogy előzetes adatokat tettek közzé a feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor PMI -jéről Franciaországban, Németországban, az euróövezet egészére és az Egyesült Királyságra vonatkozóan, az általános negatív tendencia kivételével a a német szolgáltatási szektor, amely egyedüliként múlta felül a piaci várakozásokat.

Konkrétan az előzetes német feldolgozóipari PMI 62,7 ponton, a szolgáltatási szektoré 61,5 ponton állapodott meg, miközben a piaci konszenzus 65,0, illetve 61,0 pontot várt.

Franciaország előzetes feldolgozóipari PMI -je a piaci várakozásoknak megfelelően 57,3 ponton állapodott meg, míg a szolgáltatási szektorra vonatkozó adatok 0,6 ponttal maradtak a várakozások alatt, és elérték az 56,4 pontot.

Ha az euróövezet egészét nézzük, mindkét adat negatív volt, mivel nemcsak alacsonyabbak voltak, mint az előző havi adat, hanem a piaci várakozások alá is estek, és elérték a szolgáltatási és feldolgozóipari ágazat előzetes PMI -jét. 59,7 pont, illetve 61,5 pont.

Ma délután várható az Egyesült Államok előzetes adatainak közzététele is. A hét egyéb adatai közül kiemelhetjük a második negyedéves németországi GDP -adatokat, valamint az Ifo bizalmi adatokat a vállalkozások és a fogyasztók bizalmáról, amelyeket kedden, szerdán és csütörtökön tesznek közzé. Az alábbiakban további érdekes tényeket láthatunk a héten:

Kereskedői Radar: Brent képes lesz lefelé bontani a felfelé irányuló csatornát?

Az elmúlt hetekben megfigyelhettük, hogy miután július 6 -án éves csúcsot értünk el hordónként 78,44 dollár körül, a Brent hordójának ára jelentősen csökken, mivel a koronavírus Delta -változata és annak okozta félelmek egyre fokozódnak, ami lassíthatja a gazdasági növekedést és ezáltal az olajfogyasztást is.

Ezenkívül, amint azt a korábbi elemzések során tárgyaltuk, az OPEC és szövetségesei tavaly július elején megállapodásra jutottak, amely fokozatosan növeli a termelést napi 400 000 hordó ütemben, hogy jövő decemberben elérje a 2 millió hordót, így a kínálat növekedése és a kereslet esetleges csökkenése még nagyobb lenyomást gyakorolhat a hordó kőolaj árára.

Ha megnézzük a napi grafikont, láthatjuk, hogy a Brent hordója jelenleg olyan területen van, amely közel van a fő támogatási szintjéhez, amelyet a 200 munkamenetnyi mozgóátlag piros és az áprilisban kezdődő felfelé irányuló csatorna alsó sávja képvisel. 2020. Ennek a fontos támogatási szintnek a elvesztése újabb korrekcióra nyithat kaput, amelynek árcélja a csatorna szélessége lenne.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5. Napi Brent diagram. Adattartomány: 2018. december 27 -től 2021. augusztus 23 -ig. Készült 2021. augusztus 23 -án, 11:05 órakor. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Áralakulás az elmúlt 5 évben:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

Vállalati hírek és részvényindexek

A múlt szerdai elemzésben megjegyeztük, hogy a Tesla részvényeit az érintette, miután az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala bejelentette, hogy hivatalos vizsgálatot indít a vállalat Autopilot rendszerével kapcsolatban, ami a részvényárfolyam csökkenését idézi elő.

Ehhez a hírhez hozzáfűződött az a kinyilatkoztatás, hogy a híres befektető, Michael Burry növelte rövid pozícióját a társaság PUT opcióin keresztül, ezzel növelve ezzel a céggel kapcsolatos kétségeket.

De a negatív hír után a Tesla ünnepelte a mesterséges intelligencia régóta várt napját, ahol Elon Musk maga bejelentette, hogy ez a vállalat nem csak a jelenlegi termékeinek fejlesztésébe fektet be, hanem egy „Tesla Bot” néven ismert humanoid robotot is kifejleszt, amely gondoskodjon mind a rutinfeladatokról, mind veszélyesebb műveletekről. Ez komoly forradalom lehet a jövő számára. Ennek a robotnak a magassága 1,72 méter lehet, súlya pedig közel 54 kilogramm, és akár 68 kilogrammot is képes lesz emelni.

Ez a bejelentés ismét felkeltheti a befektetők figyelmét, mivel az idén eddig az Elon Musk által vezetett társaság 3,60% -ot veszít, bár ez a szám 19,65% -ra nő, ha összehasonlítjuk a január 25 -én elért éves csúcsokkal.

Ha megnézzük a napi grafikont, láthatjuk, hogy az ár jelenleg a rövid távú emelkedő csatorna alsó sávja által képviselt fontos támogatási szintjéért küzd, miután leugrott a középtávú csökkenő trendvonalról. Ennek a csatornának a medve kitörése megnyithatja az ajtót a további korrekcióig, amíg a következő támogatást nem kapja a 200 munkamenet mozgóátlagának egybeeső zónájában és az előző mélypontok vörös csíkjában.

Ezzel szemben mindaddig, amíg nincs következetes kitörésünk a 700 dolláros szintről és a fentebb tárgyalt csökkenő trendről, nem várhatunk új felfelé irányuló lendületet.

Forrás: napi tesla -diagram az Admiral Markets MetaTrader 5 platformjáról 2020. április 1 -jétől 2021. augusztus 23 -ig. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Áralakulás az elmúlt 5 évben:

2020: 743,40%

2019: 25,71%

2018: 6,89%

2017: 45,69%

2016: -10,96%

