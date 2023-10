Trading pour les Débutants – Le Yen Japonais et les Craintes d'Intervention

Octobre 06, 2023 16:00

Si vous vous intéressez à l'actualité financière, il est probable que vous ayez lu, le 4 octobre, que certains analystes de marché soupçonnaient une possible intervention du gouvernement japonais pour aider le yen à se redresser. Les interventions sur les marchés des changes liés à des économies aussi importantes ne sont pas habituelles et ne constituent certainement pas un événement que les médias financiers pourraient ignorer.

Que s'est-il passé et pourquoi ? Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur l'histoire des interventions sur le yen japonais et sur les raisons qui les ont motivées. En outre, nous aimerions souligner que les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.

Le Japon Refuse de Divulguer des Informations Concernant une Éventuelle Intervention sur le Marché du Forex

Le 3 octobre, le yen japonais s'est encore affaibli, s'échangeant légèrement au-dessus de la barre des 150,00 JPY contre le dollar américain, atteignant ainsi son niveau le plus bas enregistré au cours des 12 derniers mois. Cependant, la devise japonaise a réagi lors de la séance suivante en se renforçant de près de 2% et en ramenant le taux de change USD/JPY à 147,30 yens.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDJPY, Graphique D1 – Période : du 28 juin 2023 au 5 octobre 2023, consultée le 5 octobre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le rebond rapide du yen a incité de nombreux analystes à suggérer que le ministère des finances du pays a joué un rôle en intervenant sur le marché des changes pour stimuler la valeur de la devise. Les analystes d'UBS, s'adressant aux journalistes de Reuters, ont déclaré que "leur intervention serait parfaitement cohérente avec les récents avertissements des hauts fonctionnaires et le comportement passé". Il se peut que les autorités ne soient pas en mesure d'inverser immédiatement la tendance sur les marchés des changes. Cependant, une intervention massive sur le marché constitue un signal fort et permet de gagner du temps pour que d'autres éléments se mettent en place et contribuent, le moment venu, au débouclage des positions".

Lorsque les journalistes financiers ont demandé au ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, si une intervention avait eu lieu, il a répondu qu'il ne souhaitait pas "commenter une éventuelle intervention du Japon sur le marché des changes". M. Suzuki a souligné que les mouvements rapides sur le marché des devises n'étaient pas souhaitables, ajoutant que la stabilité était importante. Le ministre japonais des finances n'a exclu aucune option contre les mouvements excessifs et a réaffirmé que les taux de change devaient être fixés par le marché.

Il convient de noter que M. Suzuki a précisé que "nous n'avons pris que des mesures qui ont été comprises par les autorités américaines". Il y a quelques jours, Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain et ancienne présidente de la Fed, avait déclaré que l'approbation des États-Unis concernant les interventions du Japon sur le marché des changes dépendrait des détails de la situation.

Le Yen Japonais et l'Historique des Interventions

Si une intervention sur le marché des changes avait lieu, ce ne serait pas la première fois pour le Japon. Toutefois, il ne s'agit pas non plus d'une tactique habituelle. Pendant la crise financière asiatique (1997-1998), le Japon est intervenu directement sur le marché des changes pour soutenir le yen, lorsque le taux de change entre le dollar américain et la devise japonaise a atteint 148,00 yens en août 1998.

Plus de dix ans plus tard, en 2011, le gouvernement japonais et la Banque du Japon se sont empressés de vendre le yen japonais sur les marchés des changes, estimant que la devise avait gagné beaucoup trop de terrain par rapport à sa contrepartie américaine, s'échangeant à 82,87 yens, son niveau le plus bas depuis 15 ans.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDJPY, Graphique MN – Période : du 1 novembre 2017 au 5 octobre 2023, consultée le 5 octobre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Au début du mois de septembre (7 septembre 2022), le gouvernement japonais et la banque centrale ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'affaiblissement du yen en raison de mouvements "rapides et unilatéraux" sur le marché des changes. Deux semaines plus tard, la décision de la BoJ de maintenir des taux d'intérêt très bas a entraîné une nouvelle intervention afin de maintenir la valeur du yen proche des niveaux acceptés. Toutefois, cela n'a pas suffi : en octobre, la paire USD/JPY s'est échangée à 151,94, le niveau le plus bas enregistré au cours des 32 dernières années.

Pourquoi les Autorités Japonaises Interviendraient-elles sur le Marché des Changes ?

Ce n'est un secret pour personne que le marché financier mondial a été affecté par le resserrement des politiques monétaires mises en œuvre par les grandes banques centrales du monde entier. La Réserve Fédérale a ouvert la voie en augmentant ses coûts d'emprunt à des niveaux jamais vus depuis des décennies, suivie par la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne.

La politique de la Fed a renforcé le dollar américain par rapport à ses principaux concurrents. Alors que les économistes avaient suggéré qu'une pause dans la hausse des taux pourrait conduire à des baisses de taux l'année prochaine, les données relatives au marché du travail et à l'inflation de base indiquent que la banque centrale américaine pourrait maintenir les taux à ce niveau élevé plus longtemps qu'initialement prévu.

Au contraire, la Banque du Japon (BoJ) continue de mettre en œuvre une politique monétaire souple, dans la lignée des années précédentes, avec une inflation toujours faible, mais supérieure à l'objectif de 2% de la BoJ, par rapport à d'autres grandes économies. Cependant, la force du dollar et l'affaiblissement du yen ont poussé les entreprises et les consommateurs japonais à se plaindre, dans la mesure où les entreprises ont transféré des lignes de production à l'étranger et où le coût de l'importation de biens a augmenté.

Soutenir le yen japonais est une décision coûteuse. Selon un rapport de Reuters, le Japon détient 1 300 milliards de dollars de réserves de devises étrangères. Pour renforcer le yen, il faudrait dépenser une partie de ces réserves, ce qui pourrait conduire à la question suivante : Combien le Japon serait-il prêt à dépenser pour soutenir sa monnaie ?

Gestion du Risque et Trading du Yen Japonais

Si vous avez décidé d'inclure le yen japonais dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le yen japonais, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

