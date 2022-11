Actualité Économique pour les Débutants – Trader les Marchés Émergents et leurs Actualités

Novembre 18, 2022 16:34

Quel est l'un des principaux éléments influençant le prix des actifs sur les marchés émergents ? Les actualités boursières et économiques !

Dans cet article, vous allez découvrir comment se décomposent les actualités en matière de trading :

Celles qui influencent la volatilité des marchés émergents

Les différences entre les marchés développés et les marchés émergents

Les publications économiques à surveiller

"Le monde bascule vers les marchés émergents". Antoine van Agtmael.

Au début de sa carrière dans le secteur bancaire, l'économiste néerlandais Antoine van Agtmael a imaginé le terme de marchés émergents pour décrire les économies en développement telles que l'Afrique, la Chine et le Brésil. Il préconisait d'investir dans ces marchés en se basant sur leurs matières premières et leurs ressources humaines, pour ne citer que quelques aspects de leur potentiel.

Lorsqu'il a commencé à s'intéresser aux marchés émergents, son intérêt n'était pas partagé par d'autres membres de la communauté des traders et des investisseurs, qui se concentraient principalement sur les marchés développés et se méfiaient de la nature très risquée des économies en développement. De nos jours, la perception des marchés émergents est très différente, dans la mesure où la Chine, pour ne prendre qu'un exemple, est devenue la deuxième économie mondiale.

"Dans 50 ans, la Chine sera l'économie de référence du monde". Antoine van Agtmael (discours de 2007 "Le Siècle des Marchés Émergents").

Êtes-vous d'accord avec la citation ci-dessus ? Il s'agit assurément d'une déclaration audacieuse compte tenu de la taille et de la puissance économique des États-Unis et des éléments qui rendent les marchés émergents volatils. Même si de nombreux économistes considèrent que la Chine n'est plus un marché émergent mais un marché pleinement développé, le géant asiatique est un partenaire commercial majeur des économies en développement comme l'Afrique, et donc exposé à tout changement important dans la situation du continent.

Facteurs de volatilité sur les marchés émergents

Les facteurs de volatilité jouent un rôle essentiel dans les économies émergentes.

Les changements soudains et brutaux des indicateurs macroéconomiques, les krachs boursiers et l'incertitude politique sont les principaux éléments déclencheurs de la volatilité. Ils ont un impact sur l'offre et la demande de matières premières, de combustibles fossiles et de métaux précieux.

Pour prendre un exemple concret, en avril 1990, le taux d'inflation du Brésil a atteint un sommet de 6 821,31%. En décembre 1998, il est tombé à un niveau record de 1,65%. Depuis le début de l'année, la croissance des prix a oscillé entre 6,47% et 12,13%, ce qui représente une amplitude relativement faible pour le taux d'inflation du Brésil.

En tant que plus grand pays d'Amérique du Sud, le Brésil est un important producteur de minerai de fer, de pétrole brut, de grains de café, d'or et de bauxite utilisée pour fabriquer de l'aluminium, entre autres. La volatilité pourrait déclencher des changements dans les prix d'une ou de toutes les ressources naturelles du pays.

Liste des pays dont l'économie est considérée comme émergente

La définition la plus large d'un marché émergent est celle d'un pays qui présente des progrès rapides dans son infrastructure économique. Cela peut inclure des avancées dans les domaines de la politique monétaire, de la politique fiscale, du développement industriel, du développement urbain et rural et des opérations de marché, pour n'en citer que quelques-uns. Les pays BRICS figurent sur la liste des candidats retenus : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

Différences entre marchés développés et marchés émergents

Les marchés développés disposent d'infrastructures économiques bien établies et sont stables par rapport aux marchés émergents. Dans certains cas, les taux de croissance peuvent être beaucoup plus élevés dans les pays émergents que dans les économies développées.

L'inflation, les réserves de devises étrangères et les taux d'intérêt peuvent être beaucoup plus volatils sur les marchés émergents, ce qui a un impact sur le sentiment des investisseurs et provoque souvent de fortes variations des cours boursiers. Le degré d'ouverture du pays aux entrées de devises étrangères différencie également les marchés émergents. Les marchés pleinement développés sont totalement ouverts aux devises étrangères et imposent rarement des contrôles de capitaux, sauf en cas d'urgence.

Une autre différence essentielle entre les marchés développés et émergents est la transparence et la régularité des rapports macroéconomiques. Ceux-ci sont utilisés sur les marchés développés pour analyser et prévoir les tendances possibles des prix, ainsi que pour mettre en perspective les conditions actuelles. Sur les marchés émergents, les rapports économiques peuvent être moins disponibles ou difficiles à trouver, ce qui rend difficile l'analyse des investissements et des transactions.

Actualités des marchés émergents

Dans un marché transparent, il existe des milliers de rapports macroéconomiques et de rapports sur les entreprises auxquels se référer pour analyser les actions, les obligations, l'immobilier, les taux de change et autres instruments financiers.

Les marchés émergents ont tendance à avoir moins de rapports réguliers et ceux à surveiller sont les rapports sur le Produit Intérieur Brut (PIB), les décisions sur les taux d'intérêt, les rapports sur l'inflation et les mises à jour sur les matières premières. Étant donné le rôle joué par l'inégalité et le chômage dans les bouleversements sociaux, les marchés émergents peuvent également être très sensibles aux événements tels que les élections, les changements dans le système juridique et l'agitation politique.

En conclusion, si vous envisagez de trader des devises émergentes ou d'investir dans des actions de marchés émergents, il est important de rechercher et de suivre l'actualité de ces pays. En tenant compte d'un risque de volatilité plus élevé et en restant informé, vous pouvez étayer vos processus de gestion du risque et de prise de décision.

