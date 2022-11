Actualité Économique pour les Débutants – Comment Trader les News

Comment les débutants peuvent-ils trader les news ? Priorité numéro 1, contrôlez toujours votre risque.

Le trading de news est principalement basé sur les tendances de prix à court terme, c'est-à-dire les mouvements rapides d'un actif sous-jacent suite à une publication macroéconomique. Les réactions du marché à ces publications peuvent être imprévisibles, d'où la nécessité de gérer le risque lors de chaque opération.

Que sont les publications économiques ?

Les publications économiques mesurent la santé et la croissance de l'économie et sont également connues sous le nom d'actualités boursières (ou news). Selon les circonstances, une publication économique peut devenir plus importante et influente que d'habitude. En 2022, par exemple, les rapports sur l'inflation sont devenus plus importants en raison d'une augmentation inhabituelle des prix après la pandémie.

Les débutants devraient donc commencer par observer les réactions du marché aux principaux rapports économiques qui affectent les devises nationales. Ces derniers varient en fonction de la taille du pays, de son développement et de l'état actuel de l'économie. Passons en revue les scénarios de cinq pays et régions pour voir comment et pourquoi leurs devises pourraient évoluer après ces publications.

Trois publications qui affectent la livre sterling

La livre sterling (GBP) est la devise nationale du Royaume-Uni et symbolise la sixième plus grande économie du monde. En tant qu'économie mature et transparente, les marchés du trading et de l'investissement du pays sont pleinement développés. Les opérateurs savent quand les informations seront disponibles et peuvent planifier leurs décisions à l'avance.

Dans un contexte post-pandémique de hausse des taux d'intérêt, de faible croissance et d'inflation élevée, les actifs liés à la livre sterling seront probablement influencés par ces publications :

Les décisions sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre

Le Produit Intérieur Brut (PIB)

L'Indice des Prix à la Consommation

La tendance à la hausse ou à la baisse de la livre sterling lors de ces publications dépend de la paire de devises que vous tradez, dans la mesure où les taux de change fonctionnent comme une balance : si un côté monte, l'autre descend.

Les publications qui affectent l'USD

Les États-Unis sont la plus grande économie du monde et, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le dollar américain est l'une des devises les plus fortes en raison des hausses de taux d'intérêt de la Réserve Fédérale. Les tendances dominantes de l'économie américaine au moment de la rédaction de cet article sont la solidité du marché de l'emploi, la hausse des exportations de pétrole brut et le resserrement des conditions de crédit. Pour ces raisons, les actifs liés à l'USD pourraient être impactés par des actualités boursières telles que :

Les déclarations de politique monétaire de la Réserve Fédérale

Les études mensuelles sur l'emploi, comme le rapport sur les emplois non-agricoles (NFP)

Les communiqués sur le pétrole brut de la US Energy Information Administration (EIA)

Événements de trading qui affectent le Yen

La devise nationale du Japon, le yen, est considérée comme une valeur refuge au même titre que le dollar américain. Troisième économie mondiale, le Japon connaît une inflation et des taux d'intérêt relativement bas, ainsi qu'un secteur de la distribution solide. Pour ces raisons, la valeur du yen par rapport aux autres devises est susceptible de varier lors de la publication de ces rapports :

Décisions sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon,

Ventes au détail

Indice des Prix à la Consommation

N'oubliez pas que la paire de devises USDJPY est l'un des instruments les plus tradés sur les marchés des devises et qu'elle peut évoluer après chaque rapport économique.

Publications économiques ayant un impact sur l'euro

La zone euro est le plus grand bloc commercial du monde, et l'euro peut être influencé par les différences de performance entre les 19 États membres de la zone euro. Il est difficile d'atteindre une norme homogène étant donné la variété des économies qui composent la zone euro, d'où l'importance de surveiller les rapports clés dans les plus grands marchés tels que la France, l'Allemagne et l'Italie.

Publications du PIB

Indices des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière et des services

Décisions politiques de la Banque centrale européenne

Quelles publications influencent le dollar australien ?

Treizième économie mondiale, l'Australie est un pays développé doté d'un puissant secteur minier, de matières premières et d'exportations. À ce titre, le Australian Bureau of Statistics publie des rapports macroéconomiques susceptibles d'influencer le dollar australien (AUD).

Rapports sur l'exploration minière concernant l'or, l'argent et le minerai de fer, entre autres

Rapports sur le commerce international des biens et services

Rapports sur les exportations de lithium

Pour résumer, trader sur la base des actualités nécessite de la recherche et de l'analyse. Participez aux webinaires gratuits d'Admirals pour comprendre comment trader les news. Nos traders professionnels vous présentent les principes généraux de l'analyse boursière afin de vous aider à gérer les risques et à prendre des décisions.

