Trading pour les Débutants – Trader la Livre Turque : A la Croisée des Chemins ?

Juillet 07, 2023 14:45

Le trading de la livre turque requiert une approche prudente, surtout si un trader débutant décide de l'inclure dans sa stratégie de trading. La valeur de la devise turque a été affectée par les décisions de politique monétaire de la banque centrale, qui ont parfois suscité des débats parmi les analystes des marchés mondiaux. Dans cet article, nous allons apporter des informations précieuses sur le trading de la livre turque afin d'aider les traders débutants à prendre des décisions en toute connaissance de cause.

J'ouvre mon compte démo !

Les Fondamentaux de la Livre Turque

La livre turque (TRY) est la devise officielle de la Turquie. La lire ottomane, son prédécesseur, a été introduite en 1844 et a été remplacée par la livre turque en 1927. Au cours des dernières décennies, la livre turque a été rattachée à la livre sterling, au franc français et au dollar américain. Le Livre Guiness des Records a classé la livre turque comme la devise la moins précieuse du monde en 1995 et 1996, et à nouveau de 1999 à 2004.

Selon la Banque Mondiale, "la Turquie est la 19ème économie du monde, avec un PIB d'environ 906 milliards de dollars. Cependant, la croissance de la productivité s'est ralentie alors que le rythme des réformes s'est essoufflé au cours de la dernière décennie, et les efforts se sont tournés vers le soutien de la croissance avec des booms du crédit et la stimulation de la demande, intensifiant les vulnérabilités internes et externes. La dette élevée du secteur privé, les déficits persistants des comptes courants, l'inflation élevée et le chômage important ont été exacerbés par l'instabilité macro-financière depuis août 2018."

Comment la Livre Turque a-t-elle Réagi aux Changements de Politique Monétaire ?

Une personne ayant tradé la livre turque contre le dollar américain au cours du troisième trimestre 2021 n'aurait probablement jamais prévu la chute de la valeur de la livre. Le 1er août 2021, un dollar américain équivalait à 8,3 livres turques, comme le montre le graphique mensuel ci-dessous.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDTRY, Graphique MN – Période : du 1 mai 2018 au 6 juillet 2023, consultée le 6 juillet 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Depuis lors, le dollar américain s'est renforcé par rapport à la livre turque, le taux de change atteignant 1 dollar = 26,04 livres turques le 6 juillet.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDTRY, Graphique D1 – Période : du 16 janvier 2023 au 6 juillet 2023, consultée le 6 juillet 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

La livre turque s'est dépréciée de près de 28% au cours des six premiers mois de l'année en raison de politiques financières peu conventionnelles, comme le suggèrent certains économistes. Le 22 juin, la Banque Centrale de Turquie (CBRT) a annoncé sa décision de relever les taux d'intérêt de 650 points de base, ce qui constitue la première hausse de taux depuis mars 2021.

Cependant, l'action de la banque centrale n'a pas satisfait les investisseurs dans la mesure où la plupart des économistes s'attendaient à une hausse de 1 150 points de base.

Trading de la Livre Turque : La Banque Centrale à la Rescousse ?

Les chiffres élevés de l'inflation et la baisse de la valeur de la livre turque ont tourmenté les consommateurs ces dernières années. Incapables de faire face à la hausse des prix, ils ont tendance à réduire leurs achats et à réévaluer leurs dépenses budgétaires. L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) et l'Indice des Prix à la Production (IPP) de la Turquie pour le mois de juin ont baissé à 38,21% et 40,42% sur une base annuelle selon les données provenant du service des statistiques du pays.

Il convient de noter que Hafize Gaye Erkan a été nommée gouverneur de la Banque Centrale de Turquie, une institution qui devrait jouer un rôle clé dans les efforts visant à relancer l'économie du pays en proie à la crise. Erkan est également la première femme à diriger la Banque Centrale de Turquie, démontrant un CV solide avec une expérience professionnelle dans certaines des plus grandes banques aux États-Unis.

Après la dernière hausse des taux le 22 juin, le conseil d'administration de la banque centrale a noté dans un communiqué : "Le Comité a décidé d'entamer le processus de resserrement monétaire afin de mettre en place le plus rapidement possible la désinflation, d'ancrer les attentes en matière d'inflation et de contrôler la détérioration du comportement en matière de fixation des prix".

Trading de la Livre Turque et Prévisions des Analystes

Les analystes d'ING suggèrent que l'inflation annuelle a chuté en juin, malgré une lecture mensuelle meilleure que prévu, mais la tendance à la baisse depuis octobre semble toucher à sa fin. Dans un rapport publié le 5 juillet, les analystes de la banque néerlandaise suggèrent que "des ajustements potentiels des prix administrés pourraient également stimuler l'inflation globale". Sur le plan politique, le point d'équilibre des taux de change et des taux d'intérêt n'a pas encore été atteint, étant donné les signes d'une approche de politique monétaire graduelle, ce qui implique qu'un passage à des politiques plus conventionnelles prendra du temps. A l'avenir, les acteurs du marché se concentreront sur le nouveau programme à moyen terme du gouvernement, qui devrait être annoncé en septembre".

Les analystes de Goldman Sachs ont suggéré que la livre turque pourrait tomber à 28 pour un dollar en 12 mois, contre une prévision précédente de 22. Cependant, leurs économistes ont été pris par surprise au cours des dix premiers jours de juin, lorsque la livre turque a perdu plus de terrain que prévu. Dans leur rapport (3 juin), ils avaient noté "nous pensons que la question n'est pas de savoir si la monnaie va s'affaiblir de manière significative, mais plutôt quand, la probabilité d'un ajustement ponctuel plus important ayant augmenté". Nous pensons que le choix de Mehmet Simsek comme nouveau ministre du Trésor et des Finances augmente la probabilité que la politique monétaire s'oriente dans une direction plus traditionnelle".

Murat Okcu, professeur d'économie à l'université Suleyman Demirel, s'adressant aux journalistes financiers d'Al Jazeera, a suggéré que "l'industrie est préparée à un taux de change de 25 livres pour un dollar américain. En fait, même un taux de change entre 25 et 28 livres ne sera pas considéré comme une anomalie", ajoutant qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la livre retrouve sa valeur d'avant 2014.

Les analystes de MUFG ont souligné le changement de politique monétaire de la banque centrale et la nécessité de regagner en crédibilité. Dans leur rapport, ils écrivent "En juin, la livre turque s'est fortement affaiblie par rapport au dollar américain, le taux à la clôture à la bourse de Londres passant de 20,701 à 26,063. La Banque Centrale de Turquie (CBRT) a relevé le taux des one-week repo (Sale and Repurchase Agreement) de 6,50 points de pourcentage pour le porter à 15,00%. Il est maintenant important pour les décideurs politiques turcs de regagner la crédibilité et la confiance des investisseurs étrangers qui ont fortement réduit leur exposition à la Turquie. Cela pourrait prendre du temps étant donné les craintes que le revirement de politique ne soit que de courte durée puisqu'il impliquerait un ajustement douloureux pour l'économie".

Ouvrir un compte démo gratuit

Trading de la Livre Turque et Gestion des Risques

Le trading de la livre turque demande une certaine attention car cette devise a enregistré des variations significatives au cours des dernières années, ce qui peut jouer en faveur mais également en défaveur de vos objectifs, en fonction de votre stratégie.

Les traders débutants qui souhaitent inclure la livre turque dans leurs stratégies devraient consulter les ressources disponibles en ligne et se renseigner sur les différents facteurs qui influencent la valeur de la devise turque à la hausse ou à la baisse, ainsi que sur les raisons de ces variations. Trader en méconnaissance de cause peut se révéler dangereux et entraîner une perte de fonds. Les outils de gestion des risques fournis par les courtiers sont un moyen de limiter ces pertes au cas où les marchés évolueraient en votre défaveur.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.