Trading pour les Débutants – Trader la Couronne Norvégienne : A la Hausse ou à la Baisse en 2023 ?

Juin 29, 2023 15:51

La couronne norvégienne (NOK) n'est pas aussi populaire que l'euro ou la livre sterling parmi les traders. Cependant, il s'agit d'une devise liée à l'une des économies européennes les plus fortes.

Cet article a pour objectif de vous renseigner sur la couronne norvégienne, l'économie du pays et de vous faire part de quelques prévisions d'analystes.

J'ouvre mon compte démo !

La Couronne Norvégienne et la Norges Bank

La couronne norvégienne a remplacé le speciedaler en 1875. Fin 1992, la Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a décidé d'abandonner le système de taux de change fixe en faveur de taux de change flottants, en raison de l'attaque de la devise norvégienne par les spéculateurs.

La Norges Bank a été créée en 1816 et est l'une des plus anciennes banques centrales d'Europe. L'objectif principal de la banque centrale de Norvège est de promouvoir la stabilité financière. Elle gère également le Fonds de Pension du Gouvernement où sont déposés les excédents de richesse générés par les revenus du pétrole norvégien. La politique monétaire est le principal instrument de la Norges Bank pour stabiliser l'inflation et l'évolution de l'économie norvégienne.

La Couronne Norvégienne par Rapport à l'Euro

Selon la Banque des Règlements Internationaux, la couronne norvégienne est la quatorzième devise la plus échangée dans le monde. Les paires les plus populaires sont l'euro contre la couronne norvégienne et le dollar américain contre la NOK.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURNOK, Graphique MN – Période : du 1 avril 2018 au 27 juin 2023, consultée le 27 juin 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel montre que la couronne norvégienne s'est renforcée par rapport à la monnaie unique entre décembre 2021 et février 2022, marquant un plus haut de deux ans au début du deuxième mois de 2022.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURNOK, Graphique D1 – Période : du 23 avril 2023 au 27 juin 2023, consultée le 27 juin 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Cependant, depuis lors, la couronne a perdu du terrain par rapport à l'euro, se tradant à 11,85 kr (27 juin) et devenant la devise la moins performante du G10 cette année.

La Banque Centrale norvégienne Relève ses Taux à Leur Plus Haut Niveau Depuis 15 ans

Le 22 juin, la banque centrale de Norvège a relevé ses taux d'intérêt au niveau le plus élevé des 15 dernières années, dépassant les attentes des analystes, alors qu'elle tente de combattre les pressions inflationnistes. Le conseil d'administration de la Norges Bank a laissé entendre qu'une nouvelle hausse des taux en août pourrait être envisagée.

Ida Wolden Bache, gouverneur de la Norges Bank, a déclaré que "si nous ne relevons pas le taux directeur, les prix et les salaires pourraient continuer à progresser rapidement et l'inflation s'installer durablement".

Quand la Banque de Norvège Cessera-t-elle de Relever ses Taux ?

Commentant la décision de la banque centrale norvégienne, les économistes de Nordea ont déclaré que "la décision hawkish d'aujourd'hui montre que la Norges Bank est sérieuse et s'inquiète de l'enracinement de l'inflation. La décision est justifiée étant donné que l'inflation a été nettement plus élevée que prévu. Une NOK plus faible et une croissance des salaires plus élevée que prévu aggravent les perspectives d'inflation à l'avenir. La faiblesse de la NOK contribue également à maintenir la pression sur l'économie norvégienne".

Les analystes de marché de TD Securities ont noté dans un rapport que "la Norges Bank a accéléré le rythme de ses hausses de taux en augmentant de 50 points de base à 3,75% lors de la réunion d'aujourd'hui. En plus de la hausse hawkish, la Banque a augmenté de façon significative ses projections macroéconomiques et de taux. La décision d'aujourd'hui (22 juin) est une déclaration forte de la part de la Norges Bank, qui montre clairement qu'elle est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour ramener l'inflation à son niveau cible". Dans son rapport, la banque suggère qu'elle s'attend à deux autres hausses de 25 points de base en août et en septembre, pour atteindre un taux final de 4,25%, soulignant que "bien que nous considérions que les risques sont à peu près équilibrés, l'incertitude est élevée".

Un rapport de la Danske Bank indique que l'euro pourrait se renforcer par rapport à la couronne norvégienne dans les mois à venir. "À court terme, la couronne norvégienne sera très sensible aux nouvelles concernant l'environnement d'investissement mondial et la combinaison d'une croissance séquentielle mondiale plus faible et d'un resserrement des conditions de liquidité mondiales est rarement un bon cocktail pour la couronne norvégienne. Nous nous attendons à ce que le NB révise fortement à la baisse ses ventes de devises en NOK au mois d'août. Nous maintenons donc un profil haussier pour l'EUR/NOK dans les mois à venir avant d'envisager un mouvement à la baisse si la force de l'EUR s'estompe et si la NOK fait un retour en 2023", écrivent-ils dans leur rapport.

Les analystes d'ING soulignent que la Norges Bank est devenue "hawkish" dans ses efforts pour soutenir la couronne, ce qui indique que d'autres mesures de resserrement pourraient être en cours. Dans leur rapport publié le 22 juin, les économistes de la banque néerlandaise notent : "Non seulement la banque centrale est allée plus loin que cela lors de cette réunion, mais elle signale maintenant un taux maximum de 4,25% plus tard cette année - quelque 60 points de base de plus que prévu précédemment. Selon les normes historiques, il s'agit d'une révision assez importante. La couronne norvégienne était jusqu'à 5,5% plus faible à la fin du mois de mai sur une base pondérée des échanges, par rapport à ce que la banque centrale avait supposé en mars, bien que cette différence se soit réduite au cours des derniers jours. Cette faiblesse nécessite également des taux plus élevés, selon le modèle de la banque".

Ouvrir un compte démo gratuit

Trading de la Couronne Norvégienne et Gestion des Risques

La couronne norvégienne est l'une des devises les moins populaires du vieux continent. Elle n'est peut-être pas aussi importante que l'euro sur le marché financier mondial, ni aussi stable que le franc suisse, mais c'est la devise liée à l'une des économies les plus fortes d'Europe.

Le trading de paires de devises comporte des risques, en particulier pour les traders débutants. Ce n'est pas parce que les paires euro/couronne norvégienne ou dollar américain/couronne norvégienne n'appartiennent pas aux paires majeures qu'il y a moins de risques. Les traders débutants doivent donc étudier attentivement le marché des changes, planifier leurs mouvements à l'avance et procéder avec prudence lorsqu'ils exécutent leurs stratégies.

Un plan de trading minutieux peut aider un trader débutant à se rapprocher de ses objectifs financiers, mais l'utilisation d'outils de gestion des risques est essentielle pour les traders qui souhaitent construire une stratégie complète. Par exemple, les outils de gestion des risques tels que les ordres stop-loss peuvent aider les traders débutants à protéger leurs fonds contre les fluctuations inattendues ou les mauvaises décisions. Apprendre à les utiliser est une question de volonté, dans la mesure où les sources de contenu éducatif sont nombreuses : webinaires, articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.