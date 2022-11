Taux d'Inflation US, Craintes de Récession VS Croissance, Solidité de l'Emploi

Novembre 08, 2022 20:41

L'économie américaine est à un moment décisif, oscillant entre taux d'inflation élevés, craintes de récession, retour à la croissance de la productivité et solidité du marché de l'emploi. Alors que la plus grande économie du monde se relève de la pandémie, quelle tendance l'emportera jusqu'à la fin de l'année ?

Craintes de récession

Le Produit Intérieur Brut (PIB) a progressé de 2,6% au troisième trimestre, sortant l'économie américaine de la récession technique des deux premiers trimestres de l'année. Une partie de cette croissance peut être attribuée à la solidité du marché de l'emploi. Alors que la pandémie s'éloigne progressivement, l'activité de l'emploi rebondit naturellement, mais des craintes subsistent quant à une éventuelle récession, selon une récente enquête de la Réserve Fédérale.

L'enquête SLOOS (enquête sur les pratiques de prêt des banques) d'octobre 2022 indique que la plupart des banques estiment qu'il existe une probabilité supérieure ou égale à 40% qu'une récession légère à modérée se produise au cours des 12 prochains mois.

Dans le contexte de la tendance à la hausse des taux d'intérêt et des restrictions de crédit, l'enquête révèle un durcissement des normes de prêt et une baisse de la demande de prêts commerciaux et industriels aux entreprises et à l'immobilier commercial au troisième trimestre.

Relevé d'inflation d'octobre

C'est dans ce contexte que les marchés du trading et de l'investissement se tournent vers le rapport sur l'inflation américaine pour octobre, qui sera publié le jeudi 10 novembre. En glissement annuel, le taux d'inflation se situait précédemment au niveau de 8,2% et le consensus du marché s'attend à ce qu'il tombe à 8%.

L'inflation de base (core) est le chiffre qui compte le plus pour la Réserve Fédérale. Précédemment au niveau de 6,6%, le consensus prévoit une baisse à 6,5% en octobre sur une base annuelle. Si ce n'est pas le cas et que l'inflation a au contraire progressé, cela pourrait avoir un impact sur les paires de devises en USD, dans la mesure où les opérateurs évaluent une probabilité plus élevée d'une autre augmentation importante des taux d'intérêt de la Fed.

Croissance économique britannique, impact sur la livre sterling

À chaque hausse des taux d'intérêt, le dollar américain augmente par rapport aux autres devises. Sur le calendrier économique se trouve un autre événement de trading à surveiller qui pourrait affecter le taux de change de la livre sterling par rapport à l'USD : le rapport préliminaire du taux de croissance du Royaume-Uni pour le troisième trimestre.

Sur une base annuelle, le PIB devrait être tombé à 2,1% au troisième trimestre, contre 4,4% précédemment.

Le rapport mensuel devrait montrer une contraction du PIB de moins 0,4% en septembre, contre moins 0,3% en août.

Sur une base trimestrielle, le PIB devrait avoir diminué de 0,5% au troisième trimestre, contre 0,2% au deuxième trimestre. Si ces résultats sont confirmés dans le rapport du vendredi 11 novembre, l'économie britannique se rapprochera d'une récession technique et la livre sterling pourrait s'affaiblir davantage. En revanche, si les résultats sont meilleurs que prévu, cela pourrait soutenir la devise britannique.

