Les Responsables de la Fed et les Investisseurs Attendent le Rapport NFP

Juillet 05, 2023 13:39

Le rapport sur les emplois non agricoles de juin, qui doit être publié vendredi, est l'une des publications les plus importantes de la semaine. Les chiffres du NFP révéleront à quel point le marché du travail est tendu, alors qu'il convient de noter que, surtout au cours des derniers mois, les chiffres ont eu tendance à dépasser les attentes. Le rapport NFP est examiné de près par les analystes dans la mesure où il est pris en compte par la Réserve Fédérale (Fed) lorsqu'elle planifie sa politique monétaire.

Dans l'attente de ces données, les analystes auront l'occasion de prendre connaissance du compte rendu du FOMC (Federal Open Market Committee), à la recherche d'indices sur les prochaines actions de la Fed.

En Europe, un rapport publié par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB) a montré que l'indice PMI services du bloc euro s'est établi à 52,0 en juin, un peu moins que le chiffre préliminaire de 52,4 et atteignant un plus bas de 5 mois. Le même rapport indique que l'indice PMI composite révisé de la zone euro est ressorti à 49,9.

Baisse des Chiffres de l'Emploi Non Agricole en juin ?

Le US Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera vendredi son rapport sur les emplois non agricoles pour le mois de juin. Les économistes prévoient une baisse des chiffres à 223 000 contre 339 000 en mai. Les données publiées vendredi, ainsi que le prochain rapport sur l'inflation, pèseront sur la décision de la Fed d'augmenter ou non les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion.

Les analystes de Wells Fargo estiment que le chiffre pourrait atteindre 245 000. "Nous prévoyons un ralentissement de la croissance de la masse salariale non agricole en juin. La demande de travailleurs continue de diminuer, les demandes initiales d'allocations chômage augmentant entre les semaines de sondage et la moyenne des quatre semaines progressant de près de 20% au cours de l'année écoulée. Parallèlement, les offres d'emploi ont continué à diminuer en juin", notent-ils dans leur rapport, ajoutant que "le ralentissement du marché de l'emploi reste progressif plutôt qu'abrupt".

Ventes au Détail de la Zone Euro en Mai

Eurostat publiera jeudi ses données sur les ventes au détail de la zone euro pour le mois de mai. Les analystes de marché suggèrent que les ventes au détail ont baissé de 2,7% d'une année sur l'autre. Si cette prévision devait se confirmer, il s'agirait du deuxième mois consécutif de baisse des ventes au détail dans le bloc euro. La zone euro est tourmentée par des chiffres d'inflation élevés et des taux d'intérêt croissants qui ont augmenté le coût de la vie. En conséquence, les consommateurs sont contraints d'ajuster leurs dépenses budgétaires.

L'Activité des Services en Chine Ralentit en Juin

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services Caixin/S&P Global est tombé à 53,9 en juin, contre 57,1 en mai, soit le niveau le plus bas enregistré au cours des cinq derniers mois. Un chiffre supérieur à 50 points indique une expansion, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 reflète une contraction de l'activité.

Les économistes du Caixin Insight Group ont déclaré que "l'emploi s'est contracté, la pression déflationniste s'est accentuée et l'optimisme a diminué dans le secteur manufacturier. Dans le même temps, le secteur des services a poursuivi son rebond post-COVID, mais la reprise s'essouffle".

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.