La RBNZ va-t-elle Suspendre le Resserrement de sa Politique Monétaire ?

Juillet 11, 2023 13:26

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) s'abstiendra-t-elle de relever ses taux d'intérêt mercredi ou suivra-t-elle l'exemple de la Reserve Bank of Australia en resserrant encore sa politique ? C'est la question qui taraude les marchés, puisque le conseil d'administration de la RBNZ a été l'un des premiers à relever les coûts d'emprunt pour lutter contre l'inflation des prix à la consommation.

Au Royaume-Uni, un rapport sur les salaires moyens a montré que, malgré les avertissements de la Banque d'Angleterre (BoE) et du gouvernement, les salaires ont continué à progresser, atteignant un taux de croissance record au cours des trois mois précédant le mois de mai. Les analystes de marché suggèrent que la BoE pourrait être amenée à relever une nouvelle fois ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Le responsable politique de la Banque Centrale Européenne (BCE), François Villeroy de Galhau, a déclaré que "nous commençons à avoir de bonnes nouvelles sur l'inflation", prévoyant que l'inflation continuerait à diminuer et serait de nouveau à 2% d'ici 2025.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

La Reserve Bank of New Zealand annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi matin. La plupart des économistes suggèrent que la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande ne relèvera pas ses taux d'intérêt. Les économistes interrogés par Reuters le 7 juillet prévoient que la RBNZ maintiendra probablement ses taux inchangés à 5,50% après la réunion du 12 juillet et pour le reste de l'année 2023, marquant ainsi la fin de son cycle de 20 mois de hausses, qui a déjà entraîné l'économie dans la récession.

Les taux d'intérêt sont au plus haut depuis 14 ans, tandis que l'inflation globale s'est élevée à 6,7% en mai sur une base annualisée, ce qui reste supérieur à l'objectif de 1 à 3% de la banque centrale. Un rapport de Kiwibank semble être d'accord avec les prévisions de Reuters, notant que "dans le communiqué de mai, ils nous ont donné une piste claire et nette pour l'OCR (Official Cash Rate). Seuls quelques commentateurs ne parviennent pas à le comprendre, mais il s'agit simplement d'une trajectoire droite et plate qui s'étend sur une bonne partie de l'année prochaine. Cela n'aura pas changé. Ce dernier mouvement était un signal qu'ils font une pause à partir de maintenant et une partie de cela est le fait que les données économiques ont été inférieures à leurs propres prévisions ... il n'y a vraiment rien d'autre à dire que 'nous attendons, nous regardons'".

Salaires Moyens et Taux de Chômage au Royaume Uni

Selon un rapport de l'Office for National Statistics (ONS), le salaire moyen (hors primes) au Royaume-Uni a augmenté de 7,3% au cours des trois mois précédant le mois de mai, sur une base annuelle. Il s'agit du taux de croissance le plus rapide jamais enregistré. Cependant, le taux de chômage du pays est remonté à 4%, alors que les économistes prévoyaient qu'il resterait inchangé.

Étant donné que les travailleurs semblent encore pouvoir bénéficier de fortes augmentations de salaire, certains analystes suggèrent que la Banque d'Angleterre serait contrainte de continuer à resserrer sa politique monétaire en augmentant les coûts d'emprunt. Les économistes d'ING ont déclaré que "il y a quelques mois, il semblait que la croissance des salaires britanniques avait atteint son maximum. Aujourd'hui, elle atteint son rythme le plus rapide et, en fonction des chiffres de l'inflation de la semaine prochaine, elle pourrait pousser la Banque d'Angleterre à procéder à une nouvelle hausse des taux de 50 points de base en août".

L'inflation Chinoise Reste Stable en Juin

L'indice des prix à la consommation en Chine est resté inchangé en juin, sur une base annuelle, après avoir augmenté de 0,2% en mai. Les économistes avaient prévu une hausse de 0,2%. Les économistes de Barclays cités par Reuters ont déclaré : "Nous pensons que l'environnement déflationniste plus difficile et le fort ralentissement de la dynamique de croissance soutiennent notre opinion selon laquelle la PBOC est entrée dans un cycle de réduction des taux".

Pékin a fixé un objectif d'inflation des prix à la consommation moyen d'environ 3% pour 2023. Les prix ont augmenté de 2% en glissement annuel en 2022. Le National Bureau of Statistics (NBS) a également révélé que l'indice des prix à la production (PPI) a chuté pour le neuvième mois consécutif en juin, en baisse de 5,4% par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus forte baisse des sept dernières années.

