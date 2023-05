La Reserve Bank of New Zealand devrait Relever ses Taux d'Intérêt

Mai 23, 2023 21:05

La décision de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) concernant ses taux d'intérêt sera l'une des actualités financières les plus importantes de la semaine. Alors que de nombreux analystes de marché prévoient une nouvelle hausse des taux, les traders se focaliseront sur la manière dont la décision pourrait affecter la valeur du dollar néo-zélandais par rapport à d'autres devises.

Aux États-Unis, les négociations sur le plafond de la dette se poursuivent, les deux parties suggérant que des progrès ont été réalisés.

En Europe, le responsable de la politique de la Banque Centrale Européenne (BCE), François Villeroy de Galhau, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la banque centrale de la zone euro atteigne son taux terminal au plus tard d'ici l'été. Le gouverneur de la Banque de France a noté que "la question principale aujourd'hui n'est pas de savoir de combien il faut encore relever les taux, mais quelle est l'ampleur de la répercussion de ce qui a déjà été mis en place. Nous devons surveiller la répercussion des hausses substantielles et exceptionnellement rapides que nous avons réalisées dans le passé. La durée pendant laquelle nous maintenons les taux à un niveau élevé est désormais plus importante que le niveau final précis".

La Reserve Bank of New Zealand décide des taux d'intérêt

La Reserve Bank of New Zealand devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi matin. La plupart des économistes pensent que le conseil d'administration de la RBNZ augmentera les coûts d'emprunt de 25 points de base. Un sondage réalisé par Reuters a montré que 14 économistes sur 21 prévoient que les taux resteront à 5,50% au prochain trimestre.

La banque centrale néo-zélandaise est restée concentrée sur la maîtrise de l'inflation, relevant ses taux de 500 points de base depuis octobre 2021. Les analystes d'ANZ ont déclaré dans un rapport : "Nous avons relevé notre prévision maximale pour l'OCR (Official Cash Rate) à 5,75% pré-budget (en raison de l'augmentation de la migration nette et des perspectives budgétaires), et post-budget, nous voyons un risque supplémentaire de hausse de cette prévision. Nous estimons également à 40% la probabilité d'une hausse de 50 points de base mercredi (contre 20% pré-budget). C'est la position que le marché a adoptée pour l'instant".

Inflation britannique pour avril 2023

L'Office for National Statistics (ONS) publiera les données relatives à l'inflation britannique en avril. Les experts de marché suggèrent que l'inflation globale s'établira à 8,2% sur une base annuelle, ce qui est nettement inférieur au chiffre de 10,1% enregistré en mars. L'inflation globale est l'un des problèmes les plus importants auxquels le gouvernement britannique a été confronté au cours des derniers mois, le coût de la vie ayant pesé sur les budgets des ménages dans l'ensemble du pays.

Un rapport des analystes d'ING souligne que les risques de baisse pour la livre sterling pourraient être assez importants si les données de l'inflation britannique sont faibles. Le rapport d'ING note que "les données sur l'inflation de mercredi au Royaume-Uni seront déterminantes pour la livre. Si nos prévisions sont correctes et que les données de l'IPC indiquent une baisse des prix suffisante pour convaincre la Banque d'Angleterre de suspendre son resserrement en juin, les risques de baisse pour la livre sterling sont assez importants".

Rapport sur les ventes au détail de la Nouvelle-Zélande pour le T1 2023

La décision sur les taux d'intérêt de la RBNZ ne sera pas la seule nouvelle en provenance de Nouvelle-Zélande mercredi matin. Statistics New Zealand publiera le rapport sur les ventes au détail du premier trimestre qui devrait montrer une baisse de 0,4% d'un trimestre à l'autre. Le dernier rapport concernant les ventes au détail du quatrième trimestre 2022 a révélé une baisse de 0,6%. Les ventes au détail de base devraient baisser de 0,6%, après une baisse de 1,6% au dernier trimestre 2022.

