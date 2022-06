La RBA Relève son Taux d'Intérêt en Juin et se Joint aux Hawks

Juin 07, 2022 21:03

La Reserve Bank of Australia (RBA) est la dernière banque centrale à relever son taux directeur et à rejoindre le mouvement hawkish après que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ait relevé son taux de 1,5% à 2% à la fin du mois de mai.

La RBA a augmenté son cash rate (OCR) de 0,5%, soit plus que les 0,35% anticipés. Cette surprise a déclenché un mouvement sur la paire AUDUSD. L'inflation en Australie a atteint 3,75% en mars, ce qui a incité la RBA à abandonner sa politique de patience et à passer à l'action.

Les investisseurs et les traders ont tendance à ne pas aimer les surprises, et la position de la RBA pourrait provoquer des réactions nerveuses sur les marchés asiatiques, qui sont déjà enclins à des tendances baissières en raison des craintes de récession mondiale et des facteurs de stress géopolitiques découlant de l'Ukraine. Des taux d'intérêt plus élevés dans le secteur bancaire peuvent désamorcer l'inflation, mais ils freinent également l'investissement dans l'ensemble de l'économie dans la mesure où l'accès aux prêts est plus coûteux. Au moment de la rédaction de cet article, l'ASX était orienté à la baisse dans les échanges pré-marché.

L'un des principaux facteurs d'incertitude est le pétrole. Les prix spot du pétrole brut ont montré peu de signes de ralentissement dans leur progression, mettant sous pression différents secteurs économiques, de l'industrie manufacturière aux voyages. Sous réserve que la pandémie de COVID-19 se calme, l'activité économique mondiale devrait continuer à croître en même temps que la demande de carburant.

Les prix spot de l'or ont commencé à progresser au cours de la deuxième semaine de juin, après avoir marqué une nette pause en mai, probablement en raison de la faiblesse récente de l'USD. La situation pourrait changer la semaine prochaine, en fonction de la décision de la Réserve Fédérale sur les taux d'intérêt. La banque centrale américaine devrait relever son taux d'intérêt directeur de 0,5% en juin et juillet, avant une éventuelle pause en septembre.

La publication des NFPs a révélé que les États-Unis ont créé 390 000 emplois en mai, ce qui signifie que la Fed pourrait envisager de relever son taux directeur de plus de 0,5% en juin. Après tout, le taux d'inflation est de 8,1% au dernier bilan, et les craintes de croissance dues à la pandémie et au conflit en Ukraine sont les seuls éléments qui empêchent la banque centrale de devenir encore plus hawkish.

Rappel

Qu'est-ce que le cash rate de la RBA (OCR) ?

L'OCR est le taux d'intérêt directeur de la RBA pour le secteur bancaire. Les banques centrales guident le secteur bancaire et le secteur financier au sens large avec leurs taux d'intérêt directeurs sur les prêts au jour le jour entre banques. Lorsque le cash rate de la RBA est positif, les banques gagnent davantage sur les prêts au jour le jour à d'autres banques. Elles gagnent également plus sur les prêts aux clients particuliers et offrent des taux d'intérêt plus élevés sur les dépôts d'épargne. L'OCR guide un certain nombre de produits financiers liés aux intérêts, tels que les obligations, les comptes d'épargne, les prêts aux entreprises et les prêts hypothécaires.

