La RBA va se Pencher sur les Données de l'Inflation Australienne

Avril 25, 2023 23:01

Le rapport sur l'inflation australienne pour le premier trimestre de l'année sera l'une des données les plus importantes pour les investisseurs et les traders en ce début de semaine. Les chiffres de l'inflation devraient être pris en considération par la Reserve Bank of Australia (RBA) et pourraient avoir un impact sur la valeur du dollar australien par rapport aux autres devises majeures.

Ouvrir mon Compte Démo Gratuit

Rapport sur l'inflation en Australie pour le T1 2023 mercredi

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) annoncera les chiffres de l'inflation du premier trimestre mercredi matin. Les analystes de marché s'attendent à ce que l'inflation globale s'établisse à 1,3% sur une base trimestrielle et à 6,9% sur une base annuelle.

Les économistes de la Commonwealth Bank of Australia (CBA) ont déclaré dans un rapport : "Nous nous attendons à ce que l'IPC du trimestre de mars confirme que l'inflation annuelle a atteint un sommet au cours du trimestre de décembre de l'année dernière. L'IPC mensuel suggère que la désinflation des biens se produit en Australie, comme ailleurs. L'inflation des services devrait être le principal moteur de l'augmentation des prix".

Les responsables de la BCE partagent leurs points de vue sur la politique monétaire

En Europe, certains responsables de la Banque Centrale Européenne (BCE) ont partagé leurs points de vue sur la politique monétaire de la banque centrale du bloc euro. L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré aux journalistes que les dernières données financières publiées ouvrent la voie à une nouvelle hausse des taux en mai et qu'il ne serait pas judicieux pour la BCE de suspendre ses plans de resserrement monétaire.

François Villeroy de Galhau, membre du conseil d'administration de la BCE et gouverneur de la Banque de France, a déclaré que l'inflation globale de la zone euro devrait revenir à l'objectif de 2% d'ici à la fin de 2024, tandis que l'inflation des denrées alimentaires commencera probablement à diminuer au cours du second semestre de cette année.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré aux journalistes de Politico qu'une hausse des taux de 50 points de base n'était pas exclue. "Il est clair que de nouvelles hausses de taux sont nécessaires, mais l'ampleur de ces hausses dépendra des données disponibles. La dépendance à l'égard des données signifie que 50 points de base ne sont pas à exclure. Nous avons besoin d'une baisse durable de l'inflation de base qui nous donne confiance dans le fait que nos mesures commencent à fonctionner", a-t-elle noté.

J'ouvre mon compte démo maintenant

Le gouverneur de la BoJ, M. Ueda, s'exprime sur l'économie

S'exprimant devant le Parlement japonais, le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a noté que "l'inflation tendancielle reste inférieure à 2% mais s'accélère progressivement, ce qui est en partie dû à l'effet de l'assouplissement monétaire".

M. Ueda a déclaré qu'un resserrement de la politique monétaire aujourd'hui pourrait faire baisser l'inflation à l'avenir, qui est déjà susceptible de ralentir en raison de l'effet de dissipation des coûts d'importation. Le nouveau gouverneur a réaffirmé que "le risque que l'inflation soit inférieure aux prévisions est plus important que le risque qu'elle soit supérieure, c'est pourquoi la BoJ doit maintenir une politique accommodante aujourd'hui".

L'économie allemande loin d'une amélioration substantielle ?

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne a légèrement augmenté pour atteindre 93,6 en avril, contre 93,2 en mars. Ce chiffre est légèrement inférieur aux attentes du marché (94).

Le sondage IFO sur le climat des affaires en Allemagne a montré que l'économie du pays est loin d'une reprise significative. Le sondage indique que l'économie manque de dynamisme et que la proportion d'entreprises souhaitant augmenter leurs prix a de nouveau baissé.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.