La RBA Maintient ses Taux, la RBNZ Devrait en Faire Autant

Octobre 03, 2023 20:53

Les taux d'intérêt de la Reserve Bank of Australia (RBA) et de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) devraient éclipser les autres données financières publiées en début de semaine. Les deux banques centrales ont rapidement relevé les coûts d'emprunt pour lutter contre la hausse des prix à la consommation et sont entrées dans une phase de consolidation.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBA

Le conseil d'administration de la RBA a maintenu les taux d'intérêt inchangés, comme le prévoyaient la plupart des analystes de marché. Il s'agissait de la première réunion du conseil d'administration dirigée par Michele Bullock, la nouvelle gouverneure de la banque.

Le communiqué publié à l'issue de la réunion indique qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire, ajoutant que "l'inflation en Australie a dépassé son point culminant, mais qu'elle est encore trop élevée et qu'elle le restera pendant un certain temps encore". La RBA prévoit que l'inflation continuera à diminuer et reviendra dans la fourchette cible de 2 à 3% à la fin de 2025.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

Le conseil d'administration de la RBNZ devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi. Les analystes de marché suggèrent que la banque centrale néo-zélandaise devrait maintenir les coûts d'emprunt inchangés. Si les taux sont maintenus, il s'agira du troisième mois consécutif où les décideurs de la RBNZ estiment que les taux sont suffisamment élevés pour exercer une pression sur l'inflation.

La RBNZ a été l'une des premières banques centrales à mettre en œuvre une politique monétaire plus stricte. Les économistes du groupe UOB ont déclaré que les chiffres plus élevés que prévu du PIB pour le deuxième trimestre 2023 pourraient obliger la RBNZ à procéder à une nouvelle hausse des taux, mais pas immédiatement. Leur rapport indique que : "Il existe un risque que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) relève une nouvelle fois son taux officiel (OCR, pour Official Cash Rate) de 25 points de base. Mais nous pensons que la RBNZ choisira de faire une pause en octobre et attendra probablement la réunion de politique monétaire du 29 novembre, avec l'avantage d'avoir les chiffres de l'IPC du T2 23 (17 octobre)".

Rapport sur les Ventes au Détail dans la Zone Euro - Août 2023

Mercredi, Eurostat publiera son rapport sur les ventes au détail du mois d'août qui devrait montrer comment le secteur du commerce de détail réagit aux changements de politique monétaire de la BCE. Les analystes de marché ont suggéré que les ventes au détail pourraient enregistrer un chiffre négatif une fois de plus après la baisse de -1,0% en juillet.

Un rapport de la Commission Européenne (CE) a noté que "en juillet 2023, le volume du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport à juin 2023".

La Banque Mondiale Revoit à la Baisse les Prévisions de Croissance pour l'Asie de l'Est et le Pacifique

Les analystes de la Banque Mondiale ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'Asie de l'Est et le Pacifique de 5,1% à 5,0% en 2023. Leurs prévisions de croissance pour 2024 ont également été ramenées de 4,8% à 4,5%. Le rapport de la Banque Mondiale indique que la faible expansion économique de la Chine combinée à des taux d'intérêt élevés sont les principales raisons de cette révision.

L'institution basée à Washington a fait référence à l'endettement croissant des entreprises en Thaïlande, en Chine et au Vietnam. En ce qui concerne l'économie chinoise, les analystes de la Banque Mondiale ont déclaré que "si les facteurs intérieurs sont susceptibles d'avoir une influence dominante sur la croissance en Chine, les facteurs extérieurs auront une influence plus forte sur la croissance dans une grande partie du reste de la région".

