Les rapports sur le PIB des États-Unis et du Royaume-Uni Retiennent l'Attention des Investisseurs

Septembre 27, 2023 20:57

Les rapports sur le PIB des États-Unis et du Royaume-Uni pour le deuxième trimestre de l'année figurent parmi les données financières les plus importantes pour le reste de la semaine. Le débat entre les Républicains et les Démocrates concernant le financement du gouvernement se poursuit et un "shutdown" potentiel se profile à l'horizon.

Ouvrir mon Compte Démo Gratuit

Selon un sondage Reuters, la majorité des économistes de City estiment que la Banque d'Angleterre (BoE) a relevé ses taux d'intérêt pour la dernière fois au cours de ce cycle. 47 des 62 analystes interrogés prévoient que la BoE maintiendra ses taux d'intérêt à 5,25% lors de sa prochaine réunion en novembre. Le sondage Reuters indique également que les taux de la BoE devraient rester inchangés au moins jusqu'en juillet prochain, avant de tomber à 4,75% d'ici à la fin de 2024.

Un rapport de l'Australian Bureau of Statistics (ABS) a montré que l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) mensuel de l'Australie a progressé de 5,2% au cours de l'année se terminant en août 2023, par rapport à la hausse annuelle de 4,9% observée en juillet. Les analystes de marché suggèrent que la Reserve Bank of Australia (RBA) pourrait être forcée de discuter d'une nouvelle hausse des taux alors qu'elle tente de lutter contre l'inflation.

Rapport sur le PIB US du T2 2023

Le US Bureau of Economic Analysis (BEA) devrait publier les données du PIB du pays pour le deuxième trimestre de 2023. Les économistes prévoient que l'économie américaine a progressé de 2,1% sur une base trimestrielle, dans le sillage du taux de croissance du premier trimestre. Les décideurs du Federal Open Market Committee ont relevé les projections du PIB à 2,1% pour 2023, ce qui représente une amélioration notable par rapport à la croissance de 1,0% prévue en juin, et une expansion de 1,5% en 2024.

La Réserve Fédérale a également revu à la baisse le taux de chômage prévu pour 2023, ce qui, combiné à la révision à la hausse des prévisions de PIB, suggère que des taux plus élevés pourraient être appliqués plus longtemps qu'initialement prévu.

L'agence de notation mondiale Moody's a revu à la hausse les prévisions du PIB américain dans son dernier rapport. Les analystes de Moody's ont noté que "nous avons relevé notre prévision de croissance pour l'économie des États-Unis à 1,9% en 2023, contre 1,1% dans nos perspectives de mai, reconnaissant la forte dynamique économique sous-jacente", et ont maintenu les prévisions de croissance de 1,0% pour 2024.

Rapport sur le PIB du Royaume-Uni pour le T2 2023

L'Office for National Statistics (ONS) publiera ses données sur le PIB pour le deuxième trimestre de l'année tôt vendredi matin. Les analystes de marché estiment que le taux de croissance du PIB pourrait s'établir à 0,2% et 0,4% sur une base trimestrielle et annuelle, respectivement. Ce rapport est important dans la mesure où les données récentes ont montré que l'économie britannique avait du mal à éviter la récession.

Le dernier rapport de KPMG sur les perspectives économiques du Royaume-Uni, publié le 25 septembre, indique que les taux d'intérêt élevés, l'incertitude persistante et la faible productivité pourraient amener le Royaume-Uni à lutter pour garder la tête hors de l'eau au cours du second semestre, avec une croissance du PIB prévue à 0,4% en 2023 et à 0,3% en 2024.

J'ouvre mon compte démo maintenant

Données de l'IPC de Tokyo pour Septembre 2023

Le Japanese Statistics Bureau publiera ses données concernant l'inflation de Tokyo vendredi. Les économistes tablent sur une inflation de base à Tokyo de 2,6% en rythme annuel, en septembre. Il convient de noter que l'inflation de base de Tokyo s'est établie à 2,8% en août.

Les minutes de la Banque du Japon (BoJ) ont montré que le conseil d'administration a discuté de la possibilité de poursuivre les augmentations de salaires alors que les bénéfices restent faibles pour de nombreuses entreprises.

Vous souhaitez en savoir plus sur le trading et l'investissement ? Chez Admirals, nous organisons régulièrement des webinaires, au cours desquels vous pouvez interagir avec des traders professionnels et vous informer sur une grande variété de sujets. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour consulter le calendrier des prochains webinaires :

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.