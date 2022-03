Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur la BCE et l'inflation US

Mars 07, 2022 20:45

Ce jeudi, l'attention des investisseurs sera portée sur la Banque Centrale Européenne (BCE) et sa dernière décision de politique monétaire. En effet, l'invasion de l'Ukraine par la Russie risque d'avoir un fort impact sur l'économie européenne, et les investisseurs seront donc attentifs à la réaction de la banque centrale.

Les chiffres de l'inflation américaine seront également très suivis jeudi, avec une nouvelle hausse prévue. Le dollar US a été très agité la semaine dernière après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait soutenu une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base dans le courant du mois.

Le sell-off des marchés boursiers mondiaux se poursuit, les indices européens tels que le DAX 40 et le FTSE 100 étant les plus touchés en raison de l'impact des sanctions contre la Russie. La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine est appelée à animer les flux entrants et sortants des marchés financiers cette semaine.

Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals.

Conférence de presse de la BCE

Le jeudi 10 mars à 13h45, la Banque Centrale Européenne publiera sa dernière déclaration de politique monétaire et sa décision sur les taux d'intérêt, suivie d'une conférence de presse à 14h30.

La BCE est actuellement confrontée à une situation particulièrement délicate. L'inflation, qui a atteint un nouveau record en février, les prix de l'énergie, qui ont atteint des niveaux record et affectent les factures des ménages, et l'impact des sanctions contre la Russie qui toucheront également la zone euro.

L'euro est donc en chute libre par rapport à presque toutes les autres grandes devises. Il a principalement reculé par rapport aux devises liées aux matières premières, telles que le dollar australien et le dollar néo-zélandais, qui ont connu une forte hausse en raison de l'augmentation du prix des matières premières.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, graphique MN – Période : du 1 juillet 2005 au 5 mars 2022, consultée le 5 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel de l'EURUSD présenté ci-dessus met en évidence le range qui s'est développé depuis 2014 entre les deux lignes horizontales noires de support (1,0519) et de résistance (1,2226).

Avec une politique monétaire divergente entre la Fed et la BCE, la tendance à la baisse de l'EURUSD pourrait se poursuivre jusqu'au niveau de support inférieur. Dans la mesure ou la volatilité est très élevée en raison du climat actuel, les traders peuvent choisir de se tourner vers des unités de temps inférieures pour analyser le price action et trouver davantage d'indices quant à la probable direction à court et moyen terme de la paire.

Actions et Indices Boursiers

Les marchés boursiers mondiaux ont à nouveau baissé la semaine dernière, mais dans des proportions différentes. L'indice DAX 40 a enregistré une baisse de plus de 10% sur la semaine, tandis que l'indice FTSE 100 a perdu environ 8%. Toutefois, les indices américains ont reculé de "seulement" 4% sur la semaine.

Ces chiffres montrent que les investisseurs craignent que les économies britannique et européenne soient les plus touchées par les sanctions occidentales contre la Russie. Cependant, l'aversion au risque reste faible dans le monde entier, les prix étant susceptibles d'évoluer en fonction des dernières informations sur le conflit.

Une bonne gestion du risque est donc essentielle pour gérer la volatilité du marché à l'heure actuelle.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 14 août 2021 au 5 mars 2022, consultée le 5 mars 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2021 = +26.99%

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

L'indice boursier S&P 500 illustré ci-dessus souligne l'hésitation qui règne actuellement sur le marché. Le sell-off qui a commencé fin décembre s'est arrêté au niveau de la ligne de support horizontale noire, autour de 4 268 points.

Les acheteurs à long terme peuvent y voir une zone à partir de laquelle construire, tandis que les traders de momentum à court terme peuvent tenter capitaliser sur la baisse. La bataille entre les opérateurs provoque des mouvements de hausse et de baisse sans direction notable.

Cependant, l'indice se négocie actuellement à un niveau de prix déterminant. L'utilisation d'outils d'analyse technique tels que les cycles boursiers, les figures de price action et les indicateurs techniques peut aider à identifier qui contrôle le marché au fur et à mesure que les prix évoluent.

