Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur les NFPs, la BOC et la RBA

Février 28, 2022 22:58

Alors que la majorité de l'actualité financière et de la volatilité sur les marchés cette semaine seront dues à la crise entre la Russie et l'Ukraine, des annonces économiques majeures sont également attendues.

Les banques centrales occupent le devant de la scène avec la publication des taux de la RBA mardi, celle des taux de la BOC (Bank of Canada) mercredi et plusieurs discours du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi et jeudi.

La semaine se conclura vendredi par la publication des créations d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis. Il pourrait s'agir d'un tournant décisif pour le dollar américain, qui a connu quelques mouvements brusques ces dernières semaines, mais sans direction claire à long terme.

Calendrier hebdomadaire du Forex

Communiqué sur les taux de la Banque du Canada

Le mercredi 2 mars à 16h00, la Banque du Canada (BOC) publiera son communiqué officiel sur les taux d'intérêt, qui sera suivi d'une conférence de presse du gouverneur de la BOC, Tiff Macklem. Les opérateurs s'attendent à ce que la banque augmente les taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 0,50%.

Bien qu'il puisse y avoir une chance d'une double hausse des taux en raison d'une inflation plus élevée que prévu dans le rapport de janvier, les probabilités sont minces en raison de la protestation actuelle des camionneurs qui pourrait avoir un impact sur l'économie canadienne, ainsi que de la crise entre la Russie et l'Ukraine qui devrait avoir un impact sur les marchés de l'énergie.

Le dollar canadien a été contrasté ces dernières semaines, comme la plupart des grandes devises du G-7. Cela est dû en grande partie à la volatilité du marché et aux flux d'entrée et de sortie des devises refuges et des devises liées aux matières premières.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCAD, graphique MN – Période : du 1 novembre 2013 au 27 février 2022, consultée le 27 février 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel de l'USDCAD illustré ci-dessus permet de mettre en évidence le range de long terme au sein duquel le prix évolue actuellement, entre les deux lignes horizontales noires de support et de résistance autour de 1,2043 et 1,4690.

Depuis juin 2021, le taux de change a progressé jusqu'à atteindre le niveau de 1,2950, qui constitue une résistance intermédiaire à l'intérieur du range de long terme. Depuis que ce niveau de prix a été atteint, la paire de devises est restée dans un range beaucoup plus étroit. L'influence des politiques de taux d'intérêt des États-Unis et du Canada et des marchés mondiaux de l'énergie a affecté la direction à long terme de la paire.

Cependant, cette semaine pourrait être un tournant avec des annonces attendues à la fois pour le dollar américain et le dollar canadien. Si le prix parvient à franchir le niveau de 1,2950, cela pourrait confirmer la force des acheteurs sur le marché.

Dans le cas contraire, une cassure sous le plus bas du mois dernier autour de 1,2450 pourrait pousser la paire de devises à revenir vers le bas de son range.

Actions et Indices Boursiers

Les indices boursiers mondiaux ont été frappés par un double coup de pression. Tout d'abord, les hausses agressives des taux d'intérêt prévues par la Fed ont provoqué un sell-off sur les marchés actions au début de l'année. Deuxièmement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a également provoqué un environnement défavorable à la prise de risque.

Le price action est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des actualités et des développements de la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine. La gestion du risque est donc essentielle pour gérer la volatilité du marché en ce moment.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 11 août 2021 au 27 février 2022, consultée le 27 février 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2021 = +26.99%

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

Au cours de la tendance haussière de l'indice boursier S&P 500 en 2020 et 2021, le prix est constamment resté au-dessus des moyennes mobiles exponentielles à 50 et 100 jours (respectivement les lignes rouges et vertes sur le graphique), qui ont d'ailleurs servi de support dynamique à plusieurs reprises.

Lors du récent repli du marché boursier, le prix a cassé ces moyennes mobiles avant de venir les retester, pour finalement marquer un nouveau point bas. Le price action de l'indice S&P 500 n'a pas encore cassé le niveau de support horizontal majeur autour de 4 268.

En effet, bien que le prix ait tenté de franchir ce niveau à plusieurs reprises, il a eu du mal à se maintenir en dessous. Si les vendeurs parviennent à repasser sous ce niveau de support, il pourrait s'agir d'un nouveau signal baissier. Cependant, dans la mesure où le prix a rejeté ce niveau la semaine dernière, certains traders chercheront des indices pour savoir si les acheteurs peuvent ou non reprendre la main.

L'utilisation d'outils d'analyse technique tels que les cycles boursiers, les figures de price action et les indicateurs techniques peut aider à identifier qui contrôle le marché.

