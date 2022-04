Perspectives hebdomadaires du marché : Le Début du Mois de Mai Marqué par de Nouveaux Facteurs Inflationnistes

Avril 27, 2022 03:19

Le début du mois de mai s'annonce marqué par de nouveaux facteurs inflationnistes aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, affectant un large éventail d'instruments de trading et d'actifs sous-jacents.

Prix spot du pétrole brut

Les pressions inflationnistes pourraient s'atténuer légèrement sur les marchés du pétrole brut en raison de l'évolution de la demande avec les confinements en Chine, qui devraient s'étendre de Shanghai à Pékin. Dans le même temps, le conflit en Ukraine et les risques qui l'accompagnent du côté de l'offre, liés à la production pétrolière de la Russie, montrent peu de signes d'apaisement. Tout signe de trêve durable en Ukraine pourrait atténuer l'inflation sur les marchés pétroliers. Dans le cas contraire, la probabilité d'un retour de la volatilité sur les marchés du pétrole brut reste élevée.

Prix spot de l'or

Les prix spot de l'or ont cédé la place à un dollar haussier au cours de la dernière semaine d'avril, les valeurs refuges se disputant l'attention des investisseurs. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les prévisions indiquent que la Réserve Fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et la BCE sont sur le point de procéder à un resserrement monétaire massif pour limiter l'inflation.

Resserrement monétaire

La Fed va-t-elle augmenter son taux directeur de 0,5% ou de 0,75% lors de sa réunion de mai ? Le président de la Fed de Saint-Louis, M. Bullard, milite pour une hausse de 0,75%, tandis que le président de la Fed, M. Jerome Powell, est favorable à une hausse de 0,5%. L'un ou l'autre de ces scénarios est susceptible de soutenir le dollar, les investisseurs prenant en compte la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt pour le secteur bancaire et d'une confiance accrue dans les actions opportunes de la banque centrale pour limiter les dégâts de l'inflation.

EURUSD

La force du dollar en avril a entraîné l'euro sur une trajectoire baissière et la paire se dirige vers des plus bas pluriannuels au moment de la rédaction. La monnaie de la zone euro a été plombée par les élections en France et le conflit en Ukraine qui assombrit les perspectives de croissance du bloc. Bien que les élections soient terminées, les inquiétudes géopolitiques persisteront probablement en mai, et la BCE reste plus dovish que la Fed et la BoE.

GBPUSD

La BoE a augmenté son taux directeur lors de trois réunions consécutives, soutenant ainsi la livre sterling. La prochaine réunion de la banque centrale aura lieu le 5 mai, où elle devrait poursuivre son resserrement monétaire. Cela pourrait soutenir la livre sterling contre les hausses du dollar à court terme.

USDJPY

L'USDJPY a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans en avril et, à moins que la Banque du Japon ne change d'avis, il pourrait en être de même en mai si la Réserve Fédérale fait ce que les marchés anticipent. La Fed se réunit les 3 et 4 mai, juste avant la décision sur les taux de la Banque d'Angleterre.

