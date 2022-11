Perspectives Boursières Hebdomadaires – La Hausse des Prix Teste la Position Dovish de la Banque du Japon

Novembre 21, 2022 13:53

L'inflation de base (core) a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans au Japon au cours du mois d'octobre, remettant en question l'attitude dovish de la Banque du Japon (BoJ) en matière de politique monétaire.

Pour replacer l'histoire de l'inflation au Japon dans son contexte, l'économie du pays se débat souvent avec une faible inflation et une déflation. Après la crise du COVID, cette tendance économique s'est inversée, passant d'une inflation faible à une inflation plus élevée. Si la hausse de l'inflation est certainement une nouveauté par rapport à la situation normale au Japon, elle n'en est pas moins une réalité.

Pourtant, malgré toutes les turbulences inflationnistes, la BoJ a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, en territoire négatif, à moins 0,1%. La banque centrale surveille l'évolution de la situation internationale et est consciente des pressions inflationnistes, mais elle estime que ce n'est pas le bon moment pour relever les taux d'intérêt au Japon. Au lieu de cela, les responsables de la politique monétaire sont intervenus sur les marchés des devises pour soutenir le yen.

La situation dépend en grande partie de la capacité des autres grandes économies à maîtriser l'inflation en resserrant leur politique monétaire, ce qui résoudrait au moins un des problèmes de la BoJ. Il pourrait cependant s'agir d'un faible espoir, dans la mesure où les prix élevés s'avèrent plus tenaces que prévu. Aux États-Unis, l'inflation a diminué en octobre mais a progressé chez deux de ses principaux partenaires commerciaux, le Royaume-Uni et l'UE, exposant les États-Unis à des prix d'importation plus élevés en provenance de ces régions.

Quand et comment la BoJ pourrait-elle relever ses taux d'intérêt ?

La prochaine réunion de la BoJ se tiendra les 19 et 20 décembre et pourrait donner plus d'indices quant à l'éventualité d'un resserrement monétaire en 2023. Quels sont les scénarios possibles si la BoJ décide de relever les taux d'intérêt ? Il pourrait y avoir un passage de moins 0,1% à 0%, un niveau vu pour la dernière fois en 2016. Cela pourrait soutenir le yen par rapport aux autres devises et stimuler le pouvoir d'achat, en fonction de la conjoncture inflationniste générale.

Il est vital pour les traders et les investisseurs de surveiller de près les signaux de la BoJ, dans la mesure où les facteurs influençant le yen pourraient changer du jour au lendemain si l'inflation continue de bondir en novembre et décembre.

Depuis que la Réserve Fédérale a entamé un cycle historique de resserrement monétaire il y a neuf mois, le dollar américain a progressé, poussant le yen dans ses retranchements. L'attitude hawkish de la Fed semble devoir perdurer jusqu'en 2023 suite aux commentaires du gouverneur Waller, qui a déclaré qu'un seul rapport ne constitue pas une tendance.

"Il est beaucoup trop tôt pour conclure que l'inflation se dirige durablement vers une baisse... Nous avons déjà vu cette situation, il est donc trop tôt pour savoir si la fin sera différente cette fois-ci". Christopher J. Waller, gouverneur de la Réserve Fédérale (discours du 16 novembre).

Mais que se passera-t-il si l'inflation de base américaine baisse pour un deuxième mois consécutif ? Cela pourrait être le déclencheur pour la Fed de modérer les hausses de taux d'intérêt en raison du décalage entre une nouvelle hausse et les effets sur l'inflation.

"Il faut des mois, et peut-être même plus, pour que les effets complets d'une hausse de taux se fassent sentir dans l'économie". Gouverneur Waller.

Le gouverneur Waller a déclaré qu'il serait plus à l'aise pour envisager une hausse de 0,5% étant donné l'amélioration du taux d'inflation, à condition que le rapport sur l’inflation de novembre maintienne une tendance à la baisse.

"Le taux des fonds fédéraux peut encore être augmenté assez rapidement avec plusieurs hausses de 50 points de base..." Gouverneur Waller.

